Brandweerman ziet inboedel in vlammen opgaan: 'Alsof een deel van jezelf is verbrand'

'Het voelt alsof een deel van jezelf is verbrand', vertelt Justin aangeslagen. 'Je bent een deel van je leven kwijt. Het gaat om simpele materialistische dingen zoals visspullen, maar ook fotoboeken van vroeger vol met herinneringen, de urn van mijn vader en het condoleanceboek voor hem.'

Justin Warnaar | Foto: privé

Nadat hij twee maanden geleden z'n huis heeft verkocht, is Justin tijdelijk ingetrokken bij z'n moeder en zijn al z'n spullen opgeslagen in een box bij Shurgard. De brandweerman van beroep moet deze jaarwisseling werken. Op het moment dat hij in Den Haag druk bezig is met blussen, krijgt hij melding van een zeer grote brand in Zoetermeer.

Vuurzee

'Ik ben tijdens een rustiger moment zelf op internet gaan kijken hoe het ervoor stond. En op foto's kon ik gelijk zien dat het ook mijn box betrof. Je kan dan wel een kleine inschatting maken hoe het er bij zo'n vuurzee aan toegaat.'

Als om vijf uur 's ochtends zijn dienst erop zit, kan Justin eindelijk de schade opmaken. Wat hij aantreft, is 'één groot, ingevallen complex' aan de Industrieweg in Zoetermeer. 'De wanden zijn naar binnen gevouwen, het plafond komt naar beneden. Je ziet alleen maar een oranje gloed. Eén grote ravage.'

Mensen helpen

Nog maar anderhalf jaar werkt Justin als brandweerman bij de eenheid Haaglanden. Door zijn hoofd maalt de gedachte: wat nou als hij zelf naar Zoetermeer was gestuurd? 'Dan had ik misschien in het beginstadium van de brand mijn eigen box open kunnen maken. Het geeft een dubbel gevoel, want je helpt ook andere mensen met blussen. En je kan als brandweerman ook niet overal op tijd zijn, dat is de andere kant van het verhaal.'

Wat overblijft, is de verslagenheid. 'Dit zijn verhalen die je normaal op tv ziet, of in mijn geval bij de brandweer tegenkomt. Het pakt je echt. Dit gaat al snel om 20.000 tot 25.000 euro aan schade. Maar de emotionele schade is veel groter, die is niet in geld uit te drukken.'

Terug in uniform

Justin zal nu in elk geval wat langer bij zijn moeder blijven wonen. En hij moet nog uitzoeken hoe het met de verzekering zit. Ironisch genoeg bestaat er een kans dat hij nog in uniform terug moet naar de plek des onheils. De brandweer is namelijk donderdag nog de hele dag bezig met nablussen.

LEES OOK: Inboedel kwijt door brand in opslagboxen: 'Mijn trouwjurk ligt er ook in'