Verloofd stel met kind op komst blijft met lege handen achter na brand: 'Alles is weg'

Omdat de twee twintigers een huis laten bouwen in Bodegraven, is Espérence tijdelijk bij haar verloofde ingetrokken. Al haar spullen had ze twee weken geleden opgeslagen in een box bij Shurgard. Sieraden, babykleren en werkdiploma's; kortom, haar hele inboedel.

Brand in het Zoetermeerse bedrijfspand | Foto: Regio15

'Heel veel heeft een emotionele waarde', zegt ze. 'Die sieraden heb ik gekregen van mijn moeder, bij haar is vorig jaar kanker gediagnosticeerd. Ze is er gelukkig nog wel. En we hadden al heel veel dingen gekocht: een kinderwagen, babykleren en een tv.'

'Mooi jaar tegemoet'

Dan verontschuldigt Espérence zich. 'Sorry als ik ga huilen.' Maar ze houdt zich sterk. 'Dinsdagavond zaten we nog naar het vuurwerk te kijken, zó mooi. We gingen zó'n mooi jaar tegemoet. In april gaan we trouwen, in mei komt die kleine erbij en we gaan ook nog verhuizen. Allemaal dingen om blij mee te zijn. En dan hoor je dat alles waarvoor je hebt gespaard en wat je met zoveel plezier hebt uitgezocht in vlammen is opgegaan.'

Het verlies van al die dierbare voorwerpen heeft diepe indruk op haar gemaakt. 'Het doet gewoon echt pijn. Mensen zeggen: het zijn allemaal dingen die je kan vervangen. Maar het is ons eerste dochtertje. We hadden haar eerste rompertje samen uitgezocht. Haar eerste kinderwagen. Een speentje. Dat krijg je nooit meer terug.'

Vreemd voorgevoel

Gek genoeg had Espérence al een vreemd voorgevoel. 'Ik zei tegen mijn partner dat ik liever niet de babyspullen in een box wilde hebben, want als er iets gebeurt dan kun je er niet bij. Toen we het rolluik voor de laatste keer dicht deden, kwam de kinderwagen klem te zitten. Ik zei nog: schat, zullen we hem toch maar weghalen? Hij zei: nee, het is wel veilig zo. Nu voelt hij zich zó schuldig.'

Brandweer is ook donderdag na de hele dag bezig met nablussen | Foto: Mark Kool

Toeval of niet, het verloofde stel wilde dit weekend eigenlijk wat kleine, waardevolle dingen uit de box halen. Eerder kon het niet, omdat Espérence was aangereden en rust moest nemen vanwege haar harde buik en een verhoogde hartslag van de baby.

Opspelende hormonen

'Als je zwanger bent, spelen de hormonen op. En je mag niet al te veel stress ervaren. Maar ja, probeer dat maar eens als je binnenkort een bruiloft, een bevalling én een verhuizing te wachten staat...'

Hoe nu verder? Espérence: 'Ik moet eerst zen worden en mijn hoofd leeg maken. We zijn al onze spullen kwijt, maar we hebben in ieder geval elkaar en de kleine nog.'

