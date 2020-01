Autobranden onder flat Den Haag: drie zwaargewonden, tientallen evacuaties

Geëvacueerde bewoners zijn opgevangen in een bus van HTM. Daar worden ze bijgepraat door de brandweer.

De brand ontstond woensdagavond rond 19.45 uur en was om 20.30 uur geblust. Doordat er enorm veel zwarte rook vrijkwam bij de brand, konden de bewoners van de flats niet meer via de galerij naar buiten vluchten. Daarom is besloten om de mensen die in het gebouw wonen via de ramen te evacueren.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Dat is onder meer gedaan omdat er mensen in de lift van het gebouw konden vastzitten. Dat heeft volgens een brandweerwoordvoerder onder andere te maken met de dood van een vader en zoon in een lift in Arnhem dinsdagnacht.

De auto's stonden geparkeerd onder een gemeenschappelijke overkapping. Minstens drie auto's zijn in vlammen opgegaan, zegt een woordvoerder van de brandweer.