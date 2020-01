Bewoner na brand Wateringse Veld: 'Gelijk slippers aangedaan en naar buiten gerend'

'Ik ben op mijn slippers het huis uit gerend', vertelt hij. 'Ik zat met mijn moeder warm thuis en op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van een vriend die langsreed op de Laan van Wateringse Veld. Hij zei: er komt rook uit jullie flat. Ik keek mijn raam uit en toen zag ik inderdaad dat er rook vanuit mijn flat naar buiten kwam.'

'Dus ik riep snel in paniek naar mijn moeder dat ze moest opstaan', vervolgt hij zijn verhaal. 'We zijn op de galerij gaan kijken en zagen dat er heel veel rook vanuit de kelder naar boven kwam. Toen hoorden we twee explosies die blijkbaar van een auto kwamen. We twijfelden geen moment. Ik heb mijn slippers gepakt en ben naar beneden gerend. We lieten alles achter ons.'

Brand bij huis moeder

'Het is schrikken. Je weet niet wat er aan de hand is. Het enige wat je ziet is dat er rook omhoog komt. Voor de rest is het snel denken en iedereen helpen.'

Een andere man die naar het pand stond te kijken, vertelde dat zijn moeder uit het huis is gehaald. 'Ik liet mijn hond uit en zag dat er brand was bij de flat van mijn moeder. Dan schrik je wel even. Ze zit bij mij thuis nu.'

Arnhem

'We hadden het vanmiddag nog over wat er in Arnhem is gebeurd', haalt hij het ongeval aan waarbij een vader en zijn zoon omkwamen bij een liftbrand in een flatgebouw. 'Stel je nu voor dat... Je ziet het, het is zo gebeurd. Gelukkig valt het hier mee.'

In totaal waren er twaalf gewonden bij de brand in Wateringse Veld, van wie drie zwaargewond. 'Ik ben extra blij dat mijn moeder niet bij de twaalf gewonden hoort', besluit de man zijn verhaal.

