Vuurwerkvrije binnenstad Leiden: een succes of niet?

'Een succes', noemde burgemeester van Leiden Henri Lenferink het vuurwerkverbod in de binnenstad van Leiden tijdens de jaarwisseling. Ondanks dat het verbod niet voor honderd procent werd nageleefd, was het volgens de burgemeester veel rustiger dan andere jaren in Leiden. Maar daar is niet iedereen het mee eens. 'In mijn ogen is het vuurwerkverbod mislukt.'

De gemeente Leiden wees het gebied binnen de singels dit jaar aan als vuurwerkvrije zone, omdat 'onveilig, illegaal of onjuist gebruik van vuurwerk rond de jaarwisseling leidt tot grote veiligheidsrisico's'. Volgens de gemeente is de binnenstad kwetsbaar door onder meer de historische monumenten.

In het NOS Radio 1 Journaal blikte burgemeester Lenferink terug op de nieuwjaarsnacht. 'Het was veel rustiger dan in andere jaren. Het verbod is niet honderd procent nageleefd, maar wel in zeer belangrijke mate.' Volgens Lenferink zijn mensen die toch vuurwerk afstaken aangesproken door gemeentelijke opsporingsambtenaren (BOA's) en door de politie, maar was het niet nodig boetes uit te delen. 'De meeste mensen reageerden heel rustig, er is geen gedoe geweest.'

Veel minder overlast

Marleen Schreuder, GroenLinks-raadslid in Leiden, is het eens met Lenferink. 'Wij vinden de vuurwerkvrije binnenstad een succes. Er is veel minder overlast geweest en de signalen die we krijgen zijn erg positief', aldus Schreuder. 'Natuurlijk houdt niet iedereen zich aan het verbod, maar er was nauwelijks vuurwerk te zien.'

GroenLinks hoopt dat deze jaarwisseling een voorbeeld is voor de komende jaren. 'We hopen dat het steeds meer wordt omarmd.'

'Het is halfslachtig'

Toch is niet iedereen het eens met de woorden van de Leidse burgemeester. 'Ik kijk er heel anders tegen aan', zegt Tom Leest, VVD-raadslid in Leiden. 'Er zou gehandhaafd worden, maar dat is niet gebeurd. Het is gewoon halfslachtig. Er waren wel minder knallen in de binnenstad, maar het was gewoon niet vuurwerkvrij. In mijn ogen is het dus mislukt.'

'Het is heel moeilijk om zo'n verbod te handhaven en bovendien kost het ontzettend veel capaciteit waardoor je weer agenten in de wijk mist', gaat Leest verder. Dat het in Leiden veel rustiger was dan andere jaren, heeft volgens de VVD'er niks te maken met de vuurwerkvrije binnenstad. 'We zien al jaren dat het steeds wat beter wordt met oud en nieuw in Leiden en dat er minder incidenten plaatsvinden. Dat heeft niks te maken met wel of geen vuurwerk.'

Inwoners verdeeld

Ook de inwoners van Leiden zijn verdeeld over het succes van de vuurwerkvrije binnenstad. Waar de één een rustige oud en nieuw heeft gehad, ziet de ander geen verschil met anderen jaren. 'Het is nog nooit zo rustig geweest', reageert een bewoner op social media. 'Natuurlijk hoorde je wel een knalletje hier en daar, maar normaal lijkt het hier wel op een oorlogsgebied.' Andere inwoners klagen dat er nog steeds veel vuurwerk werd afgestoken en dat er geen handhaving werd ingezet.

Of het dus een succes was of niet, is in de beleving van de inwoners verschillend. Er werd minder vuurwerk afgestoken, maar vuurwerkvrij was het niet.

