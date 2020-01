Braille is alles voor blinde Thea: 'Jullie kunnen toch ook niet zonder letters'

'Het is gewoon mijn schrift', braille is alles voor blinde Thea

Voor blinden en slechtzienden is braille van levensbelang. Door middel van puntjes worden letters en andere aanduidingen voelbaar gemaakt. Met de vingertoppen kunnen die dan 'gelezen' worden. Met Wereld Brailledag voor de boeg op 4 januari, is het een mooi moment om eens in te zoomen op de ontwikkelingen op dit lees- en schrijfalfabet voor blinden.

De Haagse Thea is al vanaf haar achtste helemaal blind. Haar vader is toen braille gaan leren en heeft het haar vervolgens geleerd. Ze leerde typen op een brailletypemachine die puntjes in papier sloeg. Haar moeder spelde dan bijvoorbeeld Franse woordjes, die zij dan intypte om ze te met braille te te kunnen lezen en stampen. Nu is Thea helemaal gedigitaliseerd. Maar het braille is nog 'alles voor haar'.

'Het is gewoon mijn schrift', vertelt Thea, 'jullie kunnen toch ook niet zonder letters.' Het huis van Thea bevat originele braillebanden. Zo neemt de bloemlezing van Gerrit Komrij een hele boekenplank in beslag. Brailleboeken nemen fysiek aanzienlijk meer ruimte in dan gewone boeken. 'Een gedicht wil ik met aandacht lezen, dus van papier.'

Digitaal

Voor de rest heeft de Haagse alle nieuwe snufjes in huis die je kan bedenken. Ze schrijft met een gewoon toetsenbord op een computer. Een metalen stem kan haar dan voorlezen wat ze getypt heeft, of ze kan het zelf lezen met de brailleleesregel. Zo'n leesregel zet de tekst van het computerscherm of telefoonscherm om naar brailletekens die van de brailleleesregel gelezen kunnen worden. Ze heeft zelfs een brailleprinter.

Via de bibliotheekservice Passend Lezen luistert Thea naar luisterboeken, het nieuws en het weerbericht. De bibliotheek biedt audiolezen aan, braillelezen, letterlezen en een combinatie van deze via de computer, de telefoon of de daisyspeler. Dat is een geavanceerde cd-speler die preciezer bestuurbaar is dan een cd-speler.

Spelling en woordbeeld

De directeur van Passend Lezen, Irmgard Reijntjes, benadrukt het belang van het behoud van het braillealfabet. 'Braille is belangrijk om het woordbeeld en de spelling op niveau te houden. Uit een audiobestand hoor je niet of een woord met een d of een t geschreven wordt. Braille vertelt je dat wel. Als braille verdwijnt worden blinden en slechtzienden laag geletterd en dat wil je niet.'

Net als Thea is Reijntjes wel heel blij met alle digitale middelen. 'Het verrijkt het aantal manieren waarop een blinde of slechtziende kan lezen. Daarbij is braille van papier lezen vaak vermoeiend en kan bijvoorbeeld een audioboek dan uitkomst bieden.'