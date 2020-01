Asbest gevonden op afgebrand industrieterrein Zoetermeer: 'Geen gevaar voor de omgeving'

Op het terrein van de op 1 januari afgebrande opslag in Zoetermeer is asbest gevonden. Volgens de brandweer biedt dat geen gevaar voor de omgeving, maar blijft het terrein voorlopig afgezet terwijl de laatste brandhaarden worden geblust. Shurgard Self-Storage, het bedrijf achter de opslag, is bezig haar klanten te informeren over de situatie. Volgens een woordvoerder van het bedrijf heeft dat voor hen nu de hoogste prioriteit.

Van de ongeveer 900 verhuurde units en hun inhoud is niets meer over. De brand heeft het pand compleet vernietigd. De brandweer is sindsdien nog altijd bezig om de brand te blussen. De recherche doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Die begon op oudejaarsnacht rond 02.30 uur in een nabijgelegen oud ijzerhandel, maar sprong al snel over naar de opslag. Hoe de brand in de ijzerhandel precies is begonnen is nog niet bekend.

Volgens Matthieu Knipping, market manager van Shurgard in Nederland, is de omgeving van het pand nog altijd afgesloten: 'De brandweer heeft metingen gedaan. Er is asbest aanwezig, dus niemand mag dichtbij komen. Er is gelukkig geen asbest in de omgeving terecht gekomen.' Volgens Knipping is Shurgard nu voornamelijk bezig om haar klanten te informeren. 'Er is veel verloren gegaan. Ook veel spullen met sentimentele waarde. Daar ligt nu onze focus.'

Persoonlijk benaderen

Een groot deel van de gedupeerden rest nu een vraag: wat doet mijn verzekering? Volgens het Verbond van Verzekeraars vallen spullen in een opslag niet altijd onder je inboedelverzekering. Bij Shurgard is het verplicht voor huurders om de spullen in hun unit te verzekeren. Het bedrijf biedt zelf enkele verzekeringsopties aan haar klanten. Bij de goedkoopste verzekering betaalt de huurder vijftien euro per maand en is de inhoud van de unit tot 2.500 euro verzekerd. De duurste optie van vijftig euro per maand verzekert tot en met 20.000 euro schade.

In een persbericht laat het bedrijf weten 'geschokt' te zijn door de brand in Zoetermeer: 'Allereerst zal er in de komende dagen een toegewijd team van Shurgard elke klant persoonlijk benaderen voor hulp en ondersteuning bij de claimprocedures'. Ook schrijft het bedrijf dat ze elke nieuwe ontwikkeling zo snel mogelijk zal doorspelen naar haar huurders.

Onderzoek

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het grootste gevaar geweken, maar is het nog onduidelijk hoe lang het zal duren voordat de laatste brandhaarden zijn gevonden en geblust. De brandweer bevestigt de aanwezigheid van asbest, maar benadrukt nogmaals dat er geen gevaar is voor de omwonenden. 'We kunnen bevestigen dat er geen asbest in de omgeving terecht is gekomen', aldus de brandweer.

Voor één brandweerman kwam de noodlottige brand wel erg dichtbij. Justin Warnaar (27) verloor zijn gehele inboedel. 'Ik ben tijdens een rustiger moment zelf op internet gaan kijken hoe het ervoor stond. En op foto's kon ik gelijk zien dat het ook mijn box betrof. Je kan dan wel een kleine inschatting maken hoe het er bij zo'n vuurzee aan toegaat', aldus Justin. De burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, steekt de brandweer een hart onder de riem: 'Ik ben enorm onder de indruk van de inzet van de brandweer op de drukste avond van het jaar.'