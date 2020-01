Tot vrijdagmiddag geen treinen tussen Den Haag en Utrecht door ontspoorde trein

Door een ontspoord treinstel bij de Binckhorst rijden er tussen Den Haag Ypenburg en Den Haag Centraal geen treinen tot minstens 12.30 uur vrijdagmiddag. 'Het is een gigantische klus', legt een woordvoerder van ProRail uit. Wie van Utrecht of Gouda naar Den Haag wil, of andersom, moet omrijden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet onderzoek aan het spoor tussen station Voorburg en de Binckhorst.

Van het achterste treinstel is het voorste rijtuig naast de rails terechtgekomen. Daardoor zijn het spoor, dwarsliggers en bouten kapot. Dat gebeurde rond 12.30 uur. Voor de zekerheid zijn er veel hulpdiensten uitgerukt, maar er zijn geen gewonden, zegt een woordvoerder van de NS. Reizigers zijn uit de trein gehaald en met een andere trein naar Den Haag Centraal gebracht. De ontspoorde trein was ook onderweg naar Den Haag.

De schade aan het spoor is aanzienlijk, meldt ProRail. Rails, dwarsliggers en bouten zijn kapot. Het is ProRail gelukt om het eerste treinstel los te koppelen van de trein, maar de rest van de trein moeten we nog weg zien te krijgen. Pas daarna kunnen we met de herstelwerkzaamheden beginnen.'

Omreizen

Een van de passagiers had gelijk door dat er iets mis was. 'Vlak voor we bij het station waren voelde ik dat de trein heel erg ging trillen, alsof we uit de rails waren gelopen,' liet deze tegen nieuwssite Regio15 weten, 'en dat bleek ook later.'

De NS adviseert tram 3 of 4 te nemen tussen Zoetermeer, Den Haag, Ypenburg, Voorburg en Den Haag Centraal. De NS-planner tipt vanaf Utrecht te reizen via Schiphol en Leiden. Door een beschadigde bovenleiding rijden er tussen Leiden en Alphen aan den Rijn tot twee uur ook geen treinen. Reizigers tussen Den Haag Centraal en Gouda moeten via Rotterdam reizen. De extra reistijd kan oplopen tot 45 minuten.