Omroep West-journalisten bekogeld met zwaar vuurwerk: 'We voelden ons bedreigd'

'We waren een paar minuten bezig met een interview, toen ik vuurwerk langs onze spreker zag vliegen', beschrijft verslaggever Anita Janssen. 'En daarna gebeurde het nog twee keer.' Voor Janssen en haar cameraman was dat voldoende om te stoppen met het interview. 'We voelden ons bedreigd en wilden daar weg.'

Op de beelden hieronder is te zien dat er vuurwerk wordt gegooid:

De Omroep West-verslaggever heeft geen goed woord over voor de actie in de Atjehstraat. 'Dit is belachelijk', zegt ze. 'Je moet gewoon je werk kunnen doen. Dat geldt voor hulpdiensten, maar net zo goed voor verslaggevers. Het kan gewoon niet dat je wordt belemmerd in je werk.'

'Geen feestje, maar criminaliteit'

Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ vindt het hoog tijd dat er een duidelijk signaal richting de samenleving wordt afgegeven. 'Het is belangrijk dat iedereen weet dat journalisten een belangrijke rol hebben', vertelt hij. 'Juist tijdens oud en nieuw, omdat ze dan extra kwetsbaar zijn.' Volgens hem moet er meer respect zijn voor de rol van journalisten. 'Vooral in moeilijke omstandigheden, als in zo'n nacht.'

Bruning benadrukt dat journalisten voor iedereen op pad gaan. 'Ze kijken dus bijvoorbeeld ook of de politie goed z'n werk doet.' Hij vindt het dus goed dat journalisten dit soort voorvallen melden. 'Je kunt je journalistieke werk niet meer doen. Tijdens oud en nieuw moet je bezig zijn met een feestje. Maar als mensen met zwaar vuurwerk gaan gooien, met alle risico's van dien, dan ben je niet meer met een feestje bezig, maar met criminaliteit.'

