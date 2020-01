Ronald wint op nieuwjaarsdag ruim 114.000 euro: 'Ik had het niet verwacht'

Geen blik stroopwafels of een ijsprijs, maar de o zo gewilde gouden envelop. Delftenaar Ronald Hageman is er nog steeds beduusd van. Woensdag viel de 1 Miljoenprijs van de Postcode Loterij in zijn straat, de Bonairestraat in Delft. En Hageman won in één klap 114.754 euro. 'Ik wist niet wat me overkwam.'

De 62-jarige Hageman was een van de zes bewoners die door ambassadrice Quinty Trustfull in het zonnetje werd gezet. 'Ik had het niet verwacht', zegt de Delftenaar. 'Ik dacht: misschien 20.000 euro. Daar was ik ook blij mee. Maar hiermee steek ik helemaal de vlag uit. Prachtig.'

De alleenstaande Ronald Hageman heeft een zware tijd achter de rug. Hij had keelkanker, waarvan hij inmiddels is genezen. Ook zijn lievelingsbroer overleed. 'Hem had ik het meeste gegeven', zegt hij als hij bedenkt wat hij met het gewonnen geld gaat doen. 'Ik kwam er elke dag. Ik heb hem zelf gevonden in bed. Dood. Ik denk elke dag aan hem.'

Week of zes naar Spanje

Een deel van zijn geld gaat nu naar zijn nog levende broers. 'En ik ga naar Spanje, naar mijn zus. Die woont daar. En dan blijf ik daar een week of zes.' Verder is Hageman van plan om wat te gaan klussen in zijn 'lekkere huisje'.

In totaal werd er in de Delftse Bonairestraat een miljoen euro verdeeld. Een bewoner ontving ruim 127.000 euro. Ronald en een andere buurvrouw wonnen 114.754 euro. En drie andere bewoners kregen 57.377 euro, 53.278 euro en 32.786 euro. De PostcodeKanjer van 54,7 miljoen euro viel woensdag in Nieuw-Vennep.