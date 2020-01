'Hongerige' Alan Pardew aan de slag bij ADO: 'Er moet snel iets veranderen'

Het is niet uitgesloten dat Alan Pardew ook komend seizoen trainer van ADO Den Haag is. De Engelsman werd donderdagmiddag gepresenteerd in het Cars Jeans Stadion. 'Je ziet het vuur in zijn ogen om het hier goed te gaan doen. Het is een trainer die vol passie zit. Of hij langer kan blijven? Dat kan zeker', aldus directeur Mohammed Hamdi.

Pardew staat vrijdag voor het eerst op het veld met zijn mannen. Het wordt voor hem en zijn assistent Chris Powell een behoorlijke klus om met ADO te handhaven in de eredivisie. 'Ik ben erg hongerig om hier aan de slag te gaan. Engelse coaches krijgen niet vaak kansen om in het buitenland te werken', verklaart Pardew zijn stap naar Nederland. 'Ik ben er een tijd uit geweest en wilde wat anders proberen en doen. Ik heb de afgelopen maanden nagedacht en zag deze uitdaging zitten.'

'Qua resultaten moet er wel snel iets gaan veranderen', zegt Pardew even later. ADO staat op dit moment zeventiende in de eredivisie, een degradatieplaats. 'We moeten een format gaan bedenken waarin we snel punten gaan pakken. In de wedstrijden moeten we ervoor zorgen dat we minder in problemen komen en van daaruit gaan voetballen. Daar gaan we vrijdag meteen aan werken.'

Versterkingen

Om ADO in de eredivisie te houden, zullen er wat versterkingen bij moeten komen. Zelf mikt Pardew - die eerst met de spelersgroep gaat praten en gaat observeren - op één of twee nieuwe spelers. Hamdi: 'Ook Martin Jol (de nieuwe technisch adviseur, red.) zal advies gaan geven. Hij heeft ook een visie. Voor de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (19 januari, red.) hopen we wel wat nieuws in huis te hebben. Er gaan nog geen nieuwe spelers mee met het trainingskamp.'

Hamdi kwam na de gesprekken met Maurice Steijn - die de club als eerst gepolst had - uit bij Pardew. 'Vanuit mijn netwerk ben ik met hem in contact gekomen en hij was meteen zo gemotiveerd. En dat is precies wat wij nodig hebben. Een betere match is er niet. Hij wil ADO in de eredivisie houden.' Pardew reageert daarop: 'ADO is een mooie club, een mooi stadion, en de fans zijn fanatiek. Als we de juiste spelers op het veld kunnen zetten, dan kan het wat moois worden.'

Tim Krul

Pardew had naar eigen zeggen weleens van ADO gehoord voordat Hamdi bij hem aanklopte. 'Tim Krul komt natuurlijk uit Den Haag, en heeft hier ook gespeeld. Wij hebben even met met elkaar gepraat.'

De 58-jarige Engelsman werkte in eigen land onder meer voor West Ham United, Southampton, Newcastle United, Crystal Palace en West Bromwich Albion. Bij die laatste club moest hij in april 2018 vertrekken. Sindsdien zat hij zonder werk.