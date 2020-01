Redders in nood bieden Lionardo en Espérence huisraad en babyspullen na opslagbrand Zoetermeer

Lezers van de Omroep West-site trekken zich het lot van het onfortuinlijke stel aan en sturen hartverwarmende mailtjes met het aanbod te helpen met babyspullen en huisinrichting. Zoals Bidjai uit Den Haag: 'Het raakt me wat die mensen is overkomen, omdat ik zelf ook kinderen heb. Mijn dochtertje is bijna 1 jaar en we hebben veel spullen dubbel. Ik hoop dat is ze hier blij mee maak', zegt Bidjai terwijl hij een doos roze kleertjes uitpakt.

Zodra Espérence hoort van de hulp die ze krijgen, barst ze in tranen uit. 'We zijn hier ontzettend blij mee. Ondanks alle ellende, zijn er toch altijd mensen die voor je klaar staan. Daar zijn we echt heel erg dankbaar voor.'

Trouwen en kindje op komst

Espérence en Lionardo wonen bij hun ouders, in afwachting van hun nieuwe huurhuis in Bodegraven. Na een jaar vol pech met ongelukken en ziekte, hopen de twee op een gloednieuw 2020 waar het geluk hun weer toelacht. Ze gaan trouwen en verwachten een dochtertje in mei. Het nieuwe jaar kent alleen de slechtst denkbare start door de fikse brand in hun opslag tijdens oudejaarsnacht.

'Ik stortte in toen ik hoorde dat alles verbrand was', zegt Lionard. Het stel had nog maar een paar weken de nieuwe babyspullen, hun huisraad en veel onvervangbare herinneringen zoals foto's en sieraden opgeslagen bij Shurgard.

'Het voelde al niet goed'

'Het voelde al niet goed om die babyspullen voor ons dochtertje in zo'n opslag met donkere gangen op te slaan. Eigenlijk wil je die spulletjes in je buurt hebben om er af en toe naar te kijken. Maar het is praktischer om alles in één keer te verhuizen als het huis in Bodegraven af is, dus we besloten het daar te laten', zegt Espérence.

Vaak dekt een inboedelverzekering een brand in de opslagbox. Maar de spullen liggen er nog maar net en door de feestdagendrukte vergeten ze de verzekering in te lichten dat de inboedel in de opslag ligt. Ze krijgen bijna niets terug.

Mensen die spullen beschikbaar willen stellen voor Espérence en Lionardo kunnen zich via dit e-mailadres bij het stel melden.