Tot maandagochtend geen directe treinen tussen Den Haag Centraal en Utrecht na ontsporing

Bij de Binckhorst in Den Haag ontspoorde donderdagmiddag rond 12.30 uur een trein. Sindsdien is er geen treinverkeer mogelijk tussen Den Haag Centraal en Den Haag Ypenburg.

Een woordvoerder van ProRail durft nog niet te zeggen hoe lang de werkzaamheden gaan duren, omdat zowel de rails, dwarsliggers als bouten kapot zijn. 'We zijn zeker nog tot in de vroege uurtjes bezig om de trein te hersporen. Pas als dat klaar is kunnen we zien hoe het spoor en de wissel precies bij ligt. Dan weten we ook hoelang het nog gaat duren. Maar zeker is nu al dat we nog een flink deel van de vrijdag nodig hebben om de schade te herstellen.'

Oorzaak

Het is nog niet bekend hoe de trein heeft kunnen ontsporen. 'Zowel ProRail als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben ter plaatse onderzoek gedaan', vertelt de woordvoerder. 'De gegevens worden nu uitgebreid onderzocht want we vinden het belangrijk dat er uitgezocht wordt wat de oorzaak van de ontsporing is. Hierbij kijken we zowel naar de trein als naar de wissel, want mogelijk heeft die iets met het ongeval te maken.'

Reizigers richting Utrecht kunnen het beste omreizen via Leiden. Hier was donderdag door een defecte bovenleiding ook geen treinverkeer richting Utrecht mogelijk, maar de verwachting is dat deze schade wel hersteld is voor de start van de ochtendspits. Reizigers van of naar Gouda kunnen het beste omreizen via Rotterdam Centraal. De NS adviseert tussen Zoetermeer, Den Haag Ypenburg, Voorburg en Den Haag Centraal om tram 3 of 4 te nemen.