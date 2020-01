'Dappere zet van ADO Den Haag om Alan Pardew te halen'

De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over hem, ook in zijn thuisland Engeland. Journalisten uit dat land waren donderdag overgevlogen om hem wat vragen te stellen over zijn stap naar Nederland. Maar zij kunnen Pardew ook het beste beoordelen en meer over hem vertellen.

Jeremy, kan je iets meer vertellen over Pardew?

'Hij is een zeer ervaren Premier League-trainer. Hij zit al sinds 1998 in het trainersvak, toen begon hij bij Reading. In Engeland heeft hij grote clubs onder zijn hoede gehad, bijvoorbeeld Newcastle United, maar ook Crystal Palace en West Ham United. Met die laatste club heeft hij de FA Cup-finale nog gehaald. West Bromwich Albion was zijn laatste werkgever, maar daar won hij in achttien wedstrijden slechts één keer. Zijn opvolger Darren Moore heeft die club nog net aan kunnen redden.

Er was veel pers aanwezig bij de presentatie van Alan Pardew. | Foto: Soccrates Images

ADO Den Haag staat er met een zeventiende plaats heel slecht voor. Is hij de juiste man om de club uit het slop te trekken?

'Ik vind het een dappere zet van ADO, want Pardew is niet bekend met de eredivisie. Het is ook zijn eerste klus in het buitenland. Aan de andere kant is hij wel zeer ervaren, en heeft hij Martin Jol als technisch adviseur naast zich. Hij is hier in Den Haag natuurlijk een legende en hij kent de Nederlandse competitie. Met zijn assistentie, wat nieuwe spelers uit misschien Engeland, is er misschien wel kans op handhaving.'

Tijdens de presentatie van Pardew ging het donderdag ook over zijn emotionele uitspattingen langs de lijn. Zo deelde hij ooit een kopstoot uit aan een speler van de tegenpartij en liet hij in de FA Cup-finale zijn dansmoves zien als trainer van Crystal Palace. Donderdagmiddag haalde hij zelf nog een mooie anekdote aan over een kleine clash met Martin Jol. In 2006 stonden beide trainers tegenover elkaar. Jol als trainer van Tottenham Hotspur en Pardew als coach van West Ham United. Het was een belangrijk duel voor de Spurs, want zij waren nog in de race voor een Champions League-ticket. Jol had op de wedstrijddag echter te maken met tien spelers met buikloop. De schuld werd gegeven aan de lasagne die de selectie de avond ervoor in het hotel had gegeten. Jol wilde dat de wedstrijd 24 uur werd uitgesteld, maar dat gebeurde niet. Toen de Scheveninger zijn wedstrijdbespreking voor het duel deed, zat een groot deel van spelers op de wc. Pardew gaf niet toe en wilde in tegenstelling tot Jol wel spelen. 'We waren het daar destijds niet over eens', lacht Pardew tijdens zijn aanstelling. ‘En nu nog steeds niet.’ West Ham United won het duel met 2-1 en de Champions League werd niet gehaald door Tottenham.

Hoe reageerden de mensen in Engeland op het avontuur van Pardew?

'Ik denk dat veel mensen hem het beste wensen en er respect voor hebben, want niet heel veel Engelse trainers gaan naar het buitenland. Steve McClaren heeft de stap ook eens gewaagd en deed het uiteindelijk goed bij FC Twente. Ook zullen er zeker mensen zijn die het een verrassing vinden dat hij zo'n moeilijke klus heeft aangenomen.'

Martin Jol was ook aanwezig bij de presentatie van Alan Pardew. | Foto: Soccrates Images

