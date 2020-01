Voorlopig geen examens in CBR-gebouw Rijswijk na brandstichting

Het gebouw van het CBR in Rijswijk is de komende weken niet beschikbaar voor examens. Dat zegt CBR-directeur Alexander Pechtold. Voor alle praktijkexamens is een uitwijklocatie gevonden. Vrijdagochtend brak er brand uit in het gebouw, mogelijk na het aanbrengen van brandbare vloeistoffen. Niemand raakte gewond. De politie heeft één verdachte aangehouden.

Rond 7.45 uur brak brand uit bij het hoofdkantoor van het CBR. Op dat moment waren er ongeveer dertig mensen binnen. De bedrijfshulpverleners in het pand besloten tot een ontruiming, en alle mensen zijn veilig naar buiten gekomen. Een half uur later werd een 38-jarige man aangehouden in de buurt van het kantoor. Volgens een woordvoerder van de politie werd de man aangehouden 'op aanwijzing'. Of dat werknemers waren of mensen die buiten stonden te wachten op hun examen kan hij nog niet zeggen.

Ook wil de woordvoerder nog niet ingaan op geruchten dat iemand een brandbare vloeistof heeft rondgespoten en dat in brand heeft gestoken. 'Wij onderzoeken de exacte toedracht van de brand', zegt hij. Een woordvoerder van het CBR wil ook nog niets zeggen over wat er zich vrijdagmorgen afspeelde in het pand. 'Wij hebben nog niets van de politie gehoord, en daarom doen wij geen mededelingen.'

Geen examens

Omdat het kantoor op last van de politie is gesloten zijn vrijdag alle rij-examens afgelast. Ook komende weken kunnen er geen examens plaatsvinden in het gebouw, aldus CBR-directeur Alexander Pechtold. Vanaf maandag 6 januari vertrekken de examenkandidaten vanuit Event Plaza op Lange Kleiweg 86 in Rijswijk. Alle opleiders en kandidaten worden hierover geïnformeerd.

In Rijswijk stonden voor vrijdag geen theorie-examens gepland. De theorie-examens die voor zaterdag op het programma stonden, worden verplaatst naar de CRB-locatie in Barendrecht. Vanaf volgende week worden theorie-examens zoveel mogelijk verplaatst naar CBR-locaties in de omgeving. Ook hierover worden alle kandidaten geïnformeerd

Veel rook

Ook het examen van Claudia Wolters uit Zoetermeer. 'Ik kwam aanrijden met mijn instructeur en zag rook. Eerst dacht ik nog dat er vuurwerk was afgestoken, maar toen we bij het CBR aankwamen, zag ik daar enorm veel rook hangen. De hele eerste verdieping stond vol rook en het kwam ook uit de voordeur', zegt ze. 'Ik mocht het terrein ook niet oprijden.'

Ze heeft de tijd die was gereserveerd voor het examen uiteindelijk afgemaakt als een soort extra rijles en zit nu weer thuis in Zoetermeer. 'Je denkt 's ochtends nog dat je blij bent als je thuiskomt, of juist teleurgesteld, maar dat je niet eens je examen hebt kunnen doen is wel raar.' Ze heeft nog geen idee wanneer ze nu moet afrijden. 'Dat moet weer helemaal opnieuw worden afgevraagd.'

LEES OOK: 75-plussers krijgen voorrang bij verlenging rijbewijs na flinke achterstanden CBR