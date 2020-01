Gestrande reizigers op station Den Haag Ypenburg: 'We krijgen weinig informatie'

Ondanks het ongemak lijken de meeste reizigers zich goed aan te passen op station Den Haag Ypenburg. Doordat de herstelwerkzaamheden aan het spoor nog wel even duren rijden er tot maandagochtend geen treinen over het traject Utrecht - Den Haag Centraal. Station Den Haag Ypenburg is in de tussentijd de laatste halte van de treinen uit Utrecht. De meeste reizigers lukt het om via de NS-reisplanner hun overstap te regelen, maar niet iedereen lijkt het even makkelijk te vinden.

'We willen naar Den Haag, maar het is allemaal nogal verwarrend' vertelt een toeriste in het Engels aan Omroep West. 'In de trein wordt alles alleen in het Nederlands omgeroepen. Via Google Maps hebben we uiteindelijk gevonden welke tram we moeten hebben.' Een andere buitenlandse reiziger is ook verrast door de situatie: 'Ik heb geen idee waar ik heen moet. We zijn pas net aangekomen.'

Vanaf station Den Haag Ypenburg rijden de treinen niet verder | Foto: Martine Boerkamp

Weinig informatie

Voor de meeste treinreizigers zijn de problemen met de trein geen obstakel. 'Ik wist het gisteren al', zegt een reiziger. 'Ik had er gelukkig al rekening mee gehouden en weet waar ik moet overstappen dus niks aan de hand'. Een andere man heeft zijn reis ook via het internet gepland: 'We hebben onze fietsen meegenomen, en we rijden zo het laatste stukje naar Den Haag.' Wel schaart de man zich achter het commentaar van zijn buitenlandse medereizigers: 'In de trein kregen we weinig informatie'.

Via de luidsprekers op het station worden reizigers opgeroepen om hun reis via de Haagse tram te vervolgen. Reizigers naar Rotterdam Centraal en Amsterdam Centraal zullen via Gouda moeten omreizen.