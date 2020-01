OM niet in hoger beroep tegen vrijspraak in Maasland-zaak dode echtgenote

Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaat niet in hoger beroep tegen de vrijspraak van Maurice R. uit Maasland. De man werd op 12 december vorig jaar vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw. Volgens het OM maakt een hoger beroep weinig kans.

De vrouw van de Maaslander overleed in juni 2017 in het ziekenhuis, nadat ze in huis zwaargewond was gevonden door haar man, onderaan de zoldertrap. Volgens R. was ze van de trap gevallen terwijl hij lag te slapen. Het OM verdacht hem ervan dat hij haar met een zwaar voorwerp op haar hoofd had geslagen, en eiste tien jaar cel.

De rechtbank kwam tot vrijspraak omdat een complexe val van de trap niet kon worden uitgesloten. Na bestudering van het hele vonnis is justitie tot de conclusie gekomen dat een hoger beroep niet haalbaar is. 'Het vonnis van de rechtbank is goed gemotiveerd', aldus een woordvoerder van het Haagse OM, 'we denken dat de uitspraak bij een hoger beroep niet anders zal uitvallen.'