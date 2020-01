Haagse zorginstelling op de vingers getikt door Inspectie Gezondheidszorg

In oktober 2018 bracht de inspectie een bezoek aan Huize Henriëlla waarna de zorgverlener werd verzocht maatregelen te nemen om de zorg te verbeteren. In oktober en december 2019 volgden nieuwe bezoeken. Volgens de inspectie heeft Huize Henriëlla sinds het eerste bezoek in 2018 'te weinig gestuurd op het systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg'. Het aantal normen waaraan de zorgaanbieding niet aan voldeed was in die periode zelfs toegenomen.

Bovendien vindt de inspectie dat er een gebrek aan kennis is over de zorgverlening aan de doelgroep van Huize Henriëlla. Ook is er sprake van onvoldoende professionele afwegingen, onvoldoende dossiervoering en onvoldoende multidisciplinaire samenwerking. Om die redenen geeft de inspectie een aanwijzing, waarmee de zorginstelling verplicht wordt om de zorg te verbeteren. Huize Henriëlla heeft hier tot 16 april 2020 de tijd voor.

Reactie Huize Henriëlla

Huize Henriëlla laat in een schriftelijke reactie weten dat het de afgelopen periode hard heeft gewerkt om verbeteringen door te voeren, maar dat de termijn hiervoor te kort was. 'Inmiddels heeft Huize Henriëlla een externe partij opdracht gegeven een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem binnen de organisatie te implementeren. Integraal onderdeel hiervan is een deel uitleg en scholing zodat alle medewerkers van Huize Henriella op een vertrouwde en professionele manier met het nieuwe systeem en de daarbij behorende nieuwe processen en protocollen kunnen werken.'

Ook is de zorginstelling van plan de twee locaties samen te voegen en de bewoners onder te brengen op de locatie Thomsonplein. De datum hiervoor is nog niet bekend en er wordt nog gezocht naar een bestemming voor de locatie aan de Laan van Meerdervoort. 'Huize Henriella heeft er het volste vertrouwen in dat zij op korte termijn weer aan de door de IGJ gestelde normen voldoet en daarmee binnen afzienbare tijd kwalitatief goede zorg levert.'

LEES OOK: Thuiszorgorganisatie op vingers getikt door inspectie vanwege 'ernstige situatie'