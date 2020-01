Gewonde nog spoorloos in onderzoek naar doodgeschoten Rijswijker

De schietpartij was in een huis in de Boomgaardstraat in Schiedam | Foto: Media TV

De politie is nog steeds dringend op zoek naar de persoon die afgelopen weekend gewond raakte toen een 26-jarige man uit Rijswijk werd doodgeschoten. Volgens een woordvoerder zijn er 'sterke vermoedens' dat bij de schietpartij in Schiedam nog iemand gewond is geraakt. 'We zijn nog dringend op zoek naar deze persoon.'

De schietpartij was zaterdagavond in een huis aan de Boomgaardstraat in Schiedam. Hulpdiensten probeerden de neergeschoten Rijswijker nog te redden, maar hij bezweek aan zijn verwondingen. De nog onbekende gewonde is tot op dit moment niet gevonden. Ook zijn er nog geen arrestaties verricht. 'We zijn volop bezig met het onderzoek', zegt de politie.

In de omgeving van de schietpartij zijn de afgelopen dagen flyers verspreid en borden met getuigenoproepen geplaatst. 'Deze teksten zijn veelal in het Pools', vertelt de woordvoerder. 'Dit omdat er een grote hoeveelheid Poolse ondernemingen in de buurt zitten, waardoor we vermoeden dat een aantal getuigen Pools spreekt.'