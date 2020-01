Gedupeerden Zoetermeerse brand willen groep oprichten om iedereen te helpen

Twee gedupeerden van de brand in de Zoetermeerse opslag Shurgard hebben contact gehad met het bedrijf en de gemeente over een bijeenkomst voor alle gedupeerden. Door elkaar te steunen, hopen ze dat iedereen zo goed mogelijk wordt geholpen bij de nasleep van de brand, vertelden ze in Studio Haagsche Bluf op Radio West. Tijdens oudjaarsnacht gingen er zo'n negenhonderd opslagplekken verloren.

Vincent Stittelaar is één van de initiatiefnemers van de groep. In de opslag bewaarde hij onder meer spullen uit de geschiedenis van Den Haag als stad van vrede en recht. 'Daar had ik echt een museum mee kunnen beginnen, en dat wilde ik op een dag ook doen.' Vincent is wel verzekerd tot een bedrag voor 20.000 euro, 'maar al gaf je me bij wijze van spreke drie ton, dan was dat ook niet genoeg. Die spullen haal je niet meer terug, dus ik ben mijn droom en hobby kwijt.'

Vincent is iemand bij wie volgens zichzelf het glas 'voor drie kwart' vol is, dus wil hij samen met medegedupeerde Justin Warnaar iets organiseren. 'We denken dat gedeelde smart halve smart is.' Het duo heeft al contact gehad met Shurgard en de gemeente. Binnenkort moet er een bijeenkomst plaatsvinden, waarbij alle gedupeerden welkom zijn.

Elkaar helpen

Het doel van zo'n bijeenkomst is onder meer kijken wie wat is verloren, en hoe mensen elkaar daarbij kunnen helpen. De zwangere Espérence Toney en haar verloofde Lionardo Hilgers raakten bijvoorbeeld de huisraad en babyspullen voor hun nieuwe huis kwijt, en worden nu van alle kanten geholpen. 'Het zou mooi zijn als we dat voor meer mensen kunnen organiseren', aldus Vincent.

Ook hoopt Vincent om verzekeringspartijen 'verder te laten kijken dan de letter van de wet en misschien wat coulanter te zijn'. Niet alle gedupeerden zijn namelijk (volledig) verzekerd. Shurgard biedt zelf wel een verzekering aan, maar klanten kunnen ook kiezen zelf iets te regelen met een verzekeraar, hun spullen slechts gedeeltelijk te verzekeren of zelfs helemaal niks te regelen. Wanneer en waar de bijeenkomst plaats zal vinden, is nog niet bekend.