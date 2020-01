Tattoo als symbool voor de liefde voor Boskoopse hefbrug: 'Het bepaalt onze identiteit'

Van der Laan kwam op het idee brug in de tattoo te verwerken tijdens het inrichten van een nieuwe tattooshop naast de brug. 'Iedereen herkent Boskoop aan de hefbrug', zegt ze tegen mediapartner Studio Alphen. Je kunt er letterlijk niet omheen', zegt Van der Laan. 'En dan is een hefbrug een heel logische tattoo om aan te geven dat je een trotse Boskoper bent.'

De tatoeëerder heeft inmiddels al drie bruggen mogen zetten. 'Het speelt, mensen praten erover. Ik merk dat er meer gaan komen, maar mensen vinden het soms nog lastig om de stap te nemen', aldus Van der Laan. Elke tattoo wordt genummerd. 'Dat maakt elke tattoo van de hefbrug uniek', zegt Van der Laan.

Symbool voor liefde

Een stel heeft onlangs allebei een tattoo van de hefbrug laten zetten. 'Ze komen allebei uit Boskoop, woonden aan beide zijden van de hefbrug en nu zijn ze samen', legt Van der Laan uit. 'De hefbrug is voor hen gewoon heel belangrijk. Ze zijn er erg blij mee omdat ze een symbool hebben voor hun liefde.'

Het stel bestaat uit Leendert en Daphne. 'We zijn nummer 1 en 2', zegt Leendert lachend tegen Omroep West. 'We zijn allebei Boskopers en trots waar we vandaan komen.' De twee gaan in juni trouwen. 'We de tatoeage allebei boven de enkels, maar de een op het linkerbeen en de ander op het rechterbeen. We zijn samen net wat anders, maar toch een geheel.' Leendert is blij met de hefbrug op zijn lichaam. 'Ik raad het iedereen aan. Een Amsterdammer zet een Amsterdammertje en wij hebben de hefbrug.'

Leven rond de brug

De vierde tatoeage staat gepland. 'Het is man die in Alphen aan den Rijn woont, maar uit Boskoop komt', laat ze weten aan Omroep West. Waarom deze mensen een tattoo van de brug nemen? 'De liefde voor de brug is toch heel groot. Ons leven speelt zich af rond de brug. Elke dag vraag je je weer af: staat de brug open? Hoeveel tijd gaat het mij kosten? Het is net als het weer.'

Op 10 oktober werd de Boskoopse brug per direct gesloten, omdat hij volgens de provincie Zuid-Holland 'onveilig' zou zijn. De brug dreigde in te storten. Na onderhoud ging de brug zes weken later weer open. Voor inwoners en ondernemers uit Boskoop betekende het sluiten van de brug een enorm eind omrijden. De andere kant van Boskoop is namelijk alleen via de brug in Waddinxveen of de brug in Alphen aan den Rijn te bereiken.

