Tweelingzussen toveren groot blok ijs om tot kunstwerk op boulevard Scheveningen

Kettingzagen, hamers en beitels. Dat is het gereedschap wat de 'ice carve'-tweelingzussen Kilian en Damian van der Velden gebruiken om ijssculpturen te maken. In Scheveningen kun je de tweeling aan het werk zien. Een groot brok ijs wordt in een aantal uren bewerkt tot een spectaculair ijsbeeld. 'Het is superleuk om te doen', zegt kunstenares Damian van der Velden.

'Ice carven' is eigenlijk de kunst van het weghalen, een techniek die ook wordt gebruikt met beeldhouwen. Het ideale materiaal bestaat uit zuiver schoon water, zodat het ijs goed transparant is met zo min mogelijk luchtbellen. Het klinkt misschien vreemd maar de blokken ijs die worden gebruikt, worden ruim van te voren uit de vriezer gehaald (-18 C). Het ijs moet namelijk eerst op temperatuur komen. Want als een blok kristalhelder ijs te snel opwarmt, zou het kunnen breken.

Dat is voor ijskunstenaressen Kilian en Damian dan ook juist de uitdaging. 'Ik ga Peter Pan maken. Je weet nooit of het precies gaat lukken, maar ik ga mijn uiterste best doen. Ik heb wat ervaring, dus ik kan redelijk ver komen.' Toch zat het de kunstenaars niet mee, want het ijs was tijdens het carven eigenlijk niet goed op temperatuur en brak op diverse plaatsen. 'Weet je wat nou zo fijn is', bleef Damian optimistisch, 'je kunt de gebroken stukken gewoon opnieuw bevriezen en eraan plakken dus het komt goed.'

Cool Event

Scheveningen is deze dagen in winterse sferen. Een schaatsbaan op het Kurhausplein, Frozen Magic op het strand en een expositie met ijssculpturen. Damian is met achttien kunstenaars drie weken lang bezig geweest. 'Acht uur per dag met een gemiddelde temperatuur van -15 graden. Het kost veel arbeid, maar het is superleuk om te doen.'

'IJs is zo magisch. Het is water waar je iets moois van kan maken. En daarna wordt het gewoon weer water.' De IJssculpturenexpositie is geopend tot en met 12 januari; de schaatsbaan op het Kurhausplein tot en met 26 januari.

LEES OOK: Daan Roosegaarde, van spelen in de natuur in Nieuwkoop tot wereldberoemd kunstenaar