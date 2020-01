DNA-onderzoek in Leiden naar afstammelingen van Amerikaanse pelgrims

Van 1609 tot 1620 was Leiden de thuishaven van de pelgrims, de voorgangers van de huidige Amerikanen. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat ze de stad verlieten en naar 'de nieuwe wereld' vertrokken. Nog altijd wonen afstammelingen van die pelgrims in Leiden. Maandag hoopt genealoog Tamura Jones weer meer duidelijkheid te krijgen over de Leidse afstammelingen door middel van DNA-testen.

Vanuit Leiden vertrokken de pelgrims via England naar Amerika. Sommigen van hen, zoals Moses Fletcher, lieten hun familie achter in Leiden. Die gezinnen hebben zich hier gevestigd, en zo een Nederlandse tak van de familie opgebouwd.

Volgens genealoog Jones wonen een aantal van die families nog steeds in Leiden. Jones houdt zich al tien jaar bezig met het zogeheten Leiden Pelgrims Project, een onderzoek naar de afstammelingen van de pelgrims. Zodoende gaat hij maandag DNA-testen doen op mogelijke Leidse afstammelingen en hun partners.

Nieuwe afstammelingen in beeld

Het is niet de eerste keer dat Jones een dergelijke dag organiseert. In april van dit jaar organiseerde hij ook al een zogenaamde Pelgrim DNA-Dag. Het onderzoek van Jones omvat vijftien generaties aan pelgrimsfamilies, verspreid over een periode van 400 jaar.

'Omvangrijk, maar niet onmogelijk', aldus de onderzoeker. Jones hoopt zelf dat zijn onderzoek tot nieuwe, interessante ontdekkingen over de pelgrims en hun families zal leiden. Zo heeft Jones sinds vorig jaar niet alleen de levende afstammelingen van Moses Fletcher in beeld, maar ook van medepelgrim James Chilton.

Resultaten presenteren

'Moses Fletcher had alleen maar afstammelingen in Leiden. James Chilton heeft daarentegen afstammelingen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan. Die mensen kunnen we nu dus ook uitnodigen', aldus de genealoog. Volgens Jones zal hij geen boek publiceren over zijn onderzoek: 'Dat wordt dan een gortdroge tekst van 2000 pagina's. Dat wil niemand lezen.'

Wel zegt hij uiteindelijk een presentatie van het onderzoek te willen geven. 'In april organiseren we nog een laatste DNA-test. Daarna kunnen we alle resultaten analyseren.'

Gratis DNA-test

Uit onderzoek van Jones bleek onder andere al dat sommige afstammelingen van Fletcher ook afstammelingen zijn van Maria 'Goeie Mie' van Swanenburg, de Leidse moordenares die in de 19e eeuw tientallen mensen met gif om het leven bracht. Zij trouwde met een afstammeling van Fletcher.

Maandag zijn alle afstammelingen van Chilton en Fletcher - inmiddels met andere achternamen zoals 'Koet' en 'van Steenstraten' - uitgenodigd om een DNA-test te doen in de Waag in Leiden.

LEES OOK: Liefdesbrieven van SS'er aan Leidse Nanna openbaar: spionage of echte liefde?