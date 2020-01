Politie beantwoordt vragen van bezorgde bewoners na brand Wateringse Veld

Bewoners moesten met hoogwerkers uit het gebouw worden gehaald. Twaalf mensen raakten gewond bij de brand, drie daarvan waren zwaargewond. Mensen die meer informatie hebben over de brand kunnen nu terecht in de mobiele container. Ook kunnen zij informatie krijgen. De container staat er zaterdag en zondag en is open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Vrijdag werd bekend dat de politie meer rechercheurs inzet voor het onderzoek naar de brand onder de flat. Het team bestaat uit tien tot twintig personen met verschillende specialismen. Rechercheurs onderzoeken onder meer camerabeelden die die avond zijn gemaakt.

Het leek wel oorlog

'Het is schrikken. Je weet niet wat er aan de hand is. Het enige wat je ziet is dat er rook omhoog komt. Voor de rest is het snel denken en iedereen helpen', zei een bewoner een dag na de brand. Een bewoonster vulde aan: 'Het leek wel oorlog. Alles was donker, iedereen was aan het schreeuwen en kinderen gilden, echt heel eng.'