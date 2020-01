Ontspoorde trein zou zelfde dag nog onderhouden worden, defect aan wielen mogelijk oorzaak

Hoe het defect aan de wielen ervoor kon zorgen dat de trein van het spoor raakte, is niet bekend. Volgens het spoorwegbedrijf gaat het om een 'zeldzame en ernstige beschadiging'. 'Het is essentieel te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren', aldus Rob Luyten, directeur techniek bij de NS. De trein is vrijdag van het spoor gehaald, maar door de schade die werd veroorzaakt tijdens de ontsporing zal het traject tot maandag 5.30 uur gesloten zijn.

De ontsporing vond plaats met een snelheid van 'slechts' 30 kilometer per uur. Die lage snelheid kwam doordat de trein vlakbij het station was. Een conducteur raakte tijdens het incident lichtgewond. . 'Hij is samen met twee andere aanwezige conducteurs en de machinist ter plaatse opgevangen. Zij waren geschrokken, maar maken het gelukkig ook goed', aldus de NS.

Alle gelijksoortige treinstellen gecontroleerd

Bij de ontsporing strandden zo'n 170 reizigers. Die zijn met een andere trein naar hun bestemming gebracht. De trein die ontspoorde was een dubbeldekker die door NS vaak wordt gebruikt voor Intercity-diensten. In totaal zijn 49 van dit soort treinstellen in gebruik. De NS laat weten dat alle 49 uit voorzorg extra worden gecontroleerd.

Het onderzoek naar de ontsporing is nog niet afgerond. 'Dit doen we in samenwerking met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid', aldus Luyten.

