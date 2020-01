Man gestoken bij mislukte straatroof in Den Haag, ook gewonde bij straatroof in Leidschendam

Rond 18.30 uur zouden de twee verdachten op het Hobbemaplein in Den Haag een man geprobeerd hebben te beroven. 'Daar is geen buit gemaakt', aldus een woordvoerder van de politie. Het signalement van de twee verdachten is nog niet bekend. Volgens een omstander is de man waarschijnlijk in zijn arm gestoken. Op foto's is te zien dat er bloed op straat ligt.

Even na 22.00 vond de straatroof in Leidschendam plaats. Eén persoon raakte hierbij lichtgewond. Of er bij deze straatroof iets is buitgemaakt, is niet bekend. Ook hier sloegen de verdachten op de vlucht. Volgens een woordvoerder van de politie lijkt er geen verband te zijn tussen de twee straatroven.