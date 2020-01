Drie auto's in brand naast flat in Zoetermeer, bewoners mogen weer terug

Naast een flat aan het Haagsebos in Zoetermeer zijn zaterdagavond drie auto's in brand gevlogen. Door de brand kwam de galerij van de flat vol met rook te staan. Meerdere bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten.

De brand brak even na 22.30 uur uit. De brandweer had het vuur binnen korte tijd onder controle, maar kon niet voorkomen dat er veel rook in de flat terecht kwam. 'Een aantal mensen in zelfstandig naar buiten gekomen, een aantal zijn door de brandweer uit hun huis gehaald vanwege de hoeveelheid rook', zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer heeft de flat gecontroleerd en geen CO2 gemeten. Zodoende kon iedereen weer terugkeren naar hun woning. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

Meerdere branden

Woensdag brandden er zeven auto's onder een flat in Den Haag af. Daar raakten twaalf mensen gewond. Ook in Zoetermeer zelf was deze week al een grote brand. Meerdere bedrijfspanden gingen in vlammen op, waaronder een opslagbedrijf.