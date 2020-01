Tim en Tom Coronel verwachten zware Dakar Rally

Tim en Tom Coronel zijn zondag voor het derde jaar op rij gestart met 'The Beast' aan de Dakar Rally. De wedstrijd heeft dit jaar Zuid-Amerika voor Saudi-Arabië verruilt, maar de broers verwachten niet dat de wedstrijd minder zwaar zal zijn. 'De organisatie wil dat minstens de helft de finish niet haalt, want het is niet voor niets de zwaarste rally ter wereld.’

'In Saudi-Arabië rijden we veel meer door de wildernis dus ik verwacht minder locals die kunnen helpen. We moeten eventuele problemen dus makkelijker en sneller kunnen verhelpen', vertelt de in Alphen aan de Rijn woonachtige Tim aan Studio Alphen.

Op de vraag hoeveel nachten de broers dit jaar in de woestijn gaan doorbrengen, is het antwoord van Tim stellig: 'Nul. Het is ’s nachts namelijk ontzettend koud in de woestijn dus dat gaan we niet meer doen.'

Bijna jaar gesleuteld

In februari is het team rond de broers begonnen met het verbeteren van de auto. 'We begonnen met een lijst van acht pagina’s aan verbeterpunten en die zijn allemaal afgevinkt. Dan hebben we het vooral over ergonomie, gewicht en bodywork. Zo is de voorkant korter, hebben we een andere voorwielophanging, een andere veerweg en verbeterde draagarmen', aldus Tim.

De technische keuring van het voertuig van de tweelingbroers is vrijdag doorstaan en ook alle administratie is in orde gemaakt. Het wordt het derde jaar dat Tim en Tom met The Beast, zoals hun auto heet, deelnemen aan 's werelds zwaarste autosportrally. De Coronels hadden een driejarig contract afgesloten voor The Beast.

Meer rally's

De ambities van Tim Coronel gaan dit jaar verder dan enkel de Dakar Rally. 'Het is de bedoeling dat Tom ook gaat rijden', zegt Tim. Dat is altijd mijn doel geweest. Het plan is om meerdere rally’s te gaan rijden, naast de Dakar. Ik denk dat de auto en het team er klaar voor zijn. The Beast 3.0 moet de versie zijn waarmee dat echt kan en ik heb er het volste vertrouwen in.'

'Het team is voor 90 procent hetzelfde als vorig jaar. We doen het echt met z’n allen, elk teamlid is belangrijk. Je bent zo goed als je zwakste schakel, maar die wordt met het jaar sterker. Dat is heel stoer om te zien, het is echt een familie', aldus Tom. 'Ook 99,99 procent van de relaties is hetzelfde. Dat laat ook wel iets zien, blijkbaar doen we toch iets goed.'