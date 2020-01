Burgemeester Remkes wil landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Er moet volgens de Haagse burgemeester Johan Remkes een consumentenverbod komen op knalvuurwerk en vuurpijlen. Hij zei dit in het televisieprogramma Buitenhof. Hij verwacht dat een verbod makkelijker te handhaven is dan de huidige vuurwerkproblematiek rond de jaarwisseling.

In Buitenhof gaat Remkes uitgebreid in op de rumoerige decembermaand en hoe hij die in de toekomst anders wil laten verlopen. 'Mijn advies aan de minister van Justitie en Veiligheid is om op korte termijn alle betrokkenen (brandweer, politie, burgemeester en geneeskundesector) om tafel te roepen', zei hij tegen presentator Pieter Jan Hagens. 'De minister moet dan praten over een handhaafbaar vuurwerkverbod. Mijn advies zou dan zijn: volg de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die hebben anderhalf á twee jaar geleden aanbevolen knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden.'

Remkes is tijdens de jaarwisseling in de Haagse binnenstad. 'Ik heb een brandweerman gesproken', zegt hij. 'Die man zei: ''We kunnen een brand blussen en als het nodig is stenen tegenhouden. Maar dat zware vuurwerk, is voor ons en ons werk levensbedreigend.'' Dat is de reden dat ik aangekomen ben bij het punt van een verbod', vertelt Remkes.

'Makkelijke praatjes'

Remkes vindt het 'makkelijke praatjes' dat tijdens de roerige decembermaand beter gehandhaafd had moeten worden en de politie zichtbaarder had moeten zijn in de residentie. 'Ga er maar vanuit dat oudejaarsnacht en de avonden daarvoor, de politie buitengewoon zichtbaar was', zegt hij tegen Hagens. 'Als er een groep mensen staat en die steken een vuurpijl of illegaal vuurwerk af, dan moet je na kunnen gaan wie het van die groep was.'

Duidelijkere regelgeving kan volgens Remkes de handhaving ten goede komen. 'Veel vuurwerk komt uit het buitenland. Daar is moeilijk een vinger achter te leggen. Mijn voorkeur zou hebben: een aanpak in Europees verband. Als dat er niet komt, dan alvast in Nederland.'

Verhuftering

Als tegenargument werpt Hagens vervolgens op, dat je met een verbod, mensen hun plezier afpakt. De Haagse burgemeester lijkt daar niet mee te zitten. 'Bestuurders zijn soms niet op de wereld om de populariteitsprijs te winnen', zegt hij. 'Soms moeten ze maatregelen nemen en deze maatregel vind ik nodig.'

De Haagse brandweer moest alleen al tijdens oud en nieuw meer dan zeshonderd keer in actie komen. Er waren 33 autobranden en 44 mensen werden opgepakt. 'Dat is niet normaal', zegt Remkes. 'Dit geldt voor veel plekken in Nederland. Een vorm van normvervaging, een vorm van verhuftering ligt daar aan ten grondslag. De vraag is wat we daar aan kunnen doen.'

Jonge kinderen opgepakt

Hij draagt in Buitenhof alvast één optie aan. 'Er zijn in december ook heel veel jonge kinderen opgepakt', vertelt de burgemeester. 'Van negen, tien elf, twaalf jaar oud. De vraag die dan bij mij naar bovenkomt is: waar waren die ouders?. Ik vind het niet normaal dat ouders op dat soort momenten niet weten wat hun kinderen uitspoken. Je moet ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Dat miste ik; dat omstanders en buren zeggen tegen die ouders: ''Wat spookt jouw kind uit?''

Ook het verbod op de vreugdevuren wordt aangesneden als gespreksonderwerp. Remkes is duidelijk tegenover Hagens. 'Bij sommigen heb ik ongetwijfeld kwaad bloed gezet', zegt hij . Dat is doelbewust gebeurd. Ik heb de beelden van één januari vorig jaar nog scherp op mijn netvlies staan. Heel Nederland sprak er schande van. De jaarwisseling daarvoor was er ook heel veel vuur en waren er veel klachten van bewoners. In 2013 is de stapel omgekieperd. Het had niet veel gescheeld of er waren ongelukken gebeurd. Daarnaast was er een vlijmscherp rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ik kon niet anders dan de aanbevelingen in dat rapport handhaven.'

Brandstapels goed voor milieu

In januari zit Remkes om tafel met de bouwers. Dan wordt er over de vergunningen van de jaarwisseling 2020/2021 gesproken. 'Dan gaan we alles doorlopen', zegt de burgervader. 'Het moet veiligheidstechnisch verantwoord zijn. Maar ik ben ook benieuwd of het milieutechnisch verantwoord is. Palletboeren komen op deze manier goedkoop van hun pallets af, maar is het wel goed voor het milieu?'

In de korte tijd dat Remkes op het IJspaleis werkt, heeft hij al vele zware klusjes gehad. Daar viel ook het boerenprotest in oktober onder. 'Toen de boeren zo massaal op de snelweg reden, was het niet meer tegen te houden', zegt hij in Buitenhof. 'Terecht dat de politie op dat moment voor de veiligheid van het wegverkeer koos. Maar de handhaving van het boerenprotest had landelijk beter gecoördineerd moeten worden', vindt hij. 'Trackers op de snelweg toelaten is niet voor herhaling vatbaar

De Mos

Uiteindelijk komt ook het integriteitsonderzoek naar wethouders Richard De Mos en Rachid Guernaoui nog ter tafel. Hij noemt het onderzoek 'schadelijk voor het openbaar bestuur in zijn algemeenheid. Gelukkig is het niet normaal dat wethouders onder de telefoontap staan of dat de politie op het stadhuis of bij de wethouders thuis komen. Ik heb de waarnemend hoofdofficier van het Openbaar Ministerie laten weten dat het me een lief ding waard zou zijn als deze zaak zo snel mogelijk duidelijkheid oplevert. '

