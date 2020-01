Bewoners flat Zoetermeer geschrokken door autobranden

'Ik weet niet welke idioot dit heeft gedaan', zegt een bewoner aan het Haagsebos flat vol ongeloof als hij zondag naar de zwart geblakerde parkeerplekken kijkt. De wagen van zijn vriendin was zaterdagavond een van de auto's die in de brand stond. Drie naast elkaar geparkeerde voertuigen staan dan in lichterlaaie.

Van de auto van zijn vriendin is niet veel over zegt de man aangeslagen. Ook alles in de auto, van kinderzitje tot kinderwagen, is verbrand. De man denkt dat het gaat om brandstichting, want een auto vliegt niet vanzelf in de fik, zo stelt hij.

Een andere bewoner heeft meer geluk. Hij werd door zijn buurvrouw gebeld en kon nog net op tijd zijn auto weghalen. Vandaag is hij zijn auto aan het poetsen om de brandresten er vanaf te krijgen. 'Als eerste stond de middelste auto in de brand en dat is toen overgeslagen naar de twee auto's die er naast geparkeerd stonden.'

'Had veel erger kunnen aflopen'

De rook van de brand kwam via ramen aan de achterkant van de flat het gebouw in. Sommige mensen moesten daarom tijdelijk hun woning uit. Nadat het vuur was geblust konden de bewoner na een uurtje weer hun woning in. Een bewoonster zegt, het is goed afgelopen maar we hebben ook gezien wat er recent bij de flats in Arnhem en Den Haag is gebeurd, daar moet je toch niet aan denken.