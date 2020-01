'Intensiteit' is het meest gehoorde woord bij eerste training ADO in Spanje

ADO Den Haag bereidt zich in het Zuid-Spaanse Alhaurín el Grande voor op de tweede seizoenshelft. Een uiterst belangrijke voorbereiding, want ADO moet de voorlaatste plaats op de ranglijst zo snel mogelijk zien te verlaten om aan het einde van de rit degradatie te voorkomen. Het medicijn dat de nieuwe trainer Alan Pardew daarvoor bedacht heeft, is vooral 'intensiteit'.

'De trainingsintensiteit nu ligt een stuk hoger', zegt Lex Immers na de eerste training op Spaanse bodem. 'Dat is op zich ook niet gek met een Engelse trainer. Ik heb natuurlijk zelf ook in Engeland (Cardiff City FC, red.) gespeeld en daar lag de intensiteit ook gewoon twee of drie keer hoger dan hier in Nederland. Op het veld moet er gewoon gewerkt worden en ik denk dat dit ook belangrijk is als wij straks weer wedstrijden willen gaan winnen.'

Het trainingskamp in Spanje is misschien wel de belangrijkste voorbereidingsweek sinds jaren. 'Hier moeten we de basis leggen voor een goede tweede helft van het seizoen. We moeten het tij zien te keren en proberen 21 of 22 punten te behalen in de resterende wedstrijden. En de eerste wedstrijd na de winterstop is meteen tegen onze directe concurrent RKC. Dus ja, dit trainingskamp is inderdaad heel belangrijk’, aldus Immers.

