Het leed dat nieuwjaarskus heet: wel of niet zoenen met je collega's?

De laatste oliebollen zijn op en de kater van de jaarwisseling is eindelijk uitgewerkt. Tijd voor een nieuw jaar en dat betekent voor de meeste mensen ook dat ze maandag weer aan het werk moeten. Voor sommigen leidt de eerste werkdag na de vakantie tot stress. Veel mensen weten niet hoe ze hun collega's een gelukkig nieuwjaar moeten wensen. Moet je nou zoenen, of toch een handdruk geven? Of mag je de nieuwjaarswens gewoon overslaan? Etiquettedeskundige Yvonne van der Krogt uit Wassenaar heeft gelukkig tips.

Dat veel mensen een probleem hebben met nieuwjaarswensen heeft er volgens Yvonne vooral mee te maken dat er zoveel onduidelijkheid over is. Dat kan tot ongemakkelijke situaties leiden. 'Niemand weet wat je moet doen. De één wil zoenen, de ander wil een hand geven, sommigen zelfs een knuffel... Het is onduidelijk wat er verwacht wordt.'

Dat zoenen, moet dat nou echt? We hebben allemaal wel een collega met wie je dat contact liever overslaat. 'Niks moet. Je hoeft niet te zoenen', verzekert Yvonne ons. 'Maar het is wel vreemd als je de één wel zoent en de ander niet.'

Hand geven

Als je zelf echt niet wil zoenen, dan is het slim om zelf het initiatief te nemen. 'Gewoon duidelijk je arm uitstrekken. Dat zegt vaak al wel dat je niet zo'n zin hebt in zoenen. En als je dat ongemakkelijk vindt, kun je er ook een grapje van maken: Jongens, we zijn met zoveel, ik ga niet iedereen zoenen maar je krijgt een hand. Dan weet iedereen waar 'ie aan toe is.'

En als je nou echt niet wilt zoenen en een ander probeert het wel bij je? 'Je mag het altijd afhouden. Je bent nooit verplicht.'

Lichaamstaal

Yvonne vindt het in ieder geval niet kunnen om je collega's helemaal geen gelukkig nieuwjaar te wensen. 'Het is wel zo aardig. In een grote ruimte met 150 man ga je natuurlijk niet alle handen schudden, maar dan wens je alsnog het groepje dat dichtbij je is een gelukkig nieuwjaar.' Iedereen alleen even toezwaaien, of zelfs stiekem ongezien achter je bureau sneaken, zit er dus niet in. 'Nee, dat kan niet. Als je iemand voor het eerst in het nieuwe jaar ziet, waarom zou je het dan niet zeggen?'

Een pasklare oplossing voor de eerste (ongemakkelijke) ontmoetingen met collega's is er volgens de etiquettedeskundige niet. 'Ga er gewoon relaxed mee om. Spreek het uit, communiceer erover, dan schep je duidelijkheid. En je lichaamstaal is ook heel belangrijk, dat zegt vaak al genoeg.'