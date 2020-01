Juridische strijd voor studenten technische universiteiten om eigen uitvindingen

Studenten van technische universiteiten moeten soms maandenlang met hun universiteit onderhandelen als ze tijdens hun studie een uitvinding doen waarmee ze een eigen bedrijf beginnen. Soms duren de gesprekken zo lang dat studenten afhaken en hun uitvinding niet op de markt brengen. Dit blijkt uit een onderzoek van NOS op 3 onder meer dan zeventig studenten en andere betrokkenen. In een reactie geeft de TU Delft aan zich niet te herkennen in het beeld.

Studenten van technische universiteiten doen tijdens hun studie regelmatig uitvindingen die ze op de markt willen brengen. Maar er ontstaat dan soms ruzie tussen de universiteit en de student van wie de uitvinding nu daadwerkelijk is. Om tot een oplossing te komen moet dan maanden, en soms wel jaren, met de universiteit onderhandeld worden.

'Weet je wat het is: je hebt jarenlang met veel plezier gestudeerd en van de beste docenten en hoogleraren mogen leren. En dan kom je in de eindfase van je studie opeens tegenover je universiteit te zitten met hun eigen juristen. Terwijl jij als student nog geen kaas gegeten hebt van zulke onderhandelingen', zegt een van de studenten die anoniem wil blijven tegen NOS.

TU Delft

Volgens DutchSE, de belangenorganisatie van ondernemende studenten, kunnen er problemen ontstaan omdat er sprake is van een grijs gebied. Want hoe beoordeel je de input van een docent of hoogleraar op een idee? En wat als je faciliteiten van de universiteiten hebt gebruikt, zoals een lab of printer: is de uitvinding dan van de student of van de universiteit?

De TU Delft geeft in een reactie aan zich niet te herkennen in de signalen die de NOS heeft gekregen. Volgens de universiteit zijn er voldoende richtlijnen en regelingen zijn die het studentenbelang beschermen. De Delftse universiteit neemt bijvoorbeeld aandelen in bedrijven van studenten omdat het oprichten van nieuwe bedrijven volgens de instelling de beste manier is om kennis naar de markt te brengen. De koepel van universiteiten, de VSNU, werkt aan een richtlijn hoe universiteiten met uitvindingen van studenten om moeten gaan.

