Vier genomineerden Appeltjes van Oranje in regio

Vanaf maandag kan er negen dagen gestemd worden op de diverse projecten. Alle genomineerden zetten zich in om maatjes voor langere tijd bij elkaar te brengen. En vooral mensen die elkaar niet zomaar vanzelfsprekend ontmoeten. 'Zij leren van elkaar, trekken samen op en zetten echt stappen om "samen te leven" in onze samenleving', zegt het Oranjefonds, de initiatiefnemer van de prijs. In mei worden de drie winnaars bekend. Zij ontvangen een geldbedrag van 15.000 euro.

Dit zijn de genomineerden uit onze regio:

Vitalismaatjes

Vitalismaatjes besteedt aandacht aan kinderen in Den Haag en omstreken van wie ouders psychische problemen hebben waardoor ze soms niet genoeg aandacht krijgen. De problemen thuis kunnen voor angsten zorgen. Het project koppelt kinderen aan volwassenen die wél tijd en aandacht hebben. Ze ondernemen samen activiteiten waardoor de kinderen even weg zijn uit de huiselijke sfeer. Het doel is dat het kind steviger in de schoenen komt te staan en zich gesteund voelt.

JobHulpMaatje

Mensen die hun baan verliezen of het gevoel hebben niet op de juiste plek te zitten, kunnen gedemotiveerd raken. JobHulpMaatje uit Zoetermeer is er voor deze mensen en zorgt ervoor dat ze verder komen op de arbeidsmarkt. De maatjes moedigen aan, motiveren en ondersteunen bij de terugweg naar de arbeidsmarkt. Je krijgt er alleen een maatje als je zelf gemotiveerd bent om wat aan je situatie te doen.

Fietsmaatjes

Fietsmaatjes biedt sociaal contact, lichamelijke beweging en een frisse neus aan mensen met een beperking. Er wordt gebruik gemaakt van duofietsen met elektrische trapondersteuning. Fietsmaatjes wil dat iedereen lekker een ochtend kan fietsen die dat niet meer zelfstandig kan. De thuisbasis van het project is in Warmond, maar op steeds meer plekken in Nederland zijn fietsmaatjes actief.

Schilderswijk Moeders

De Schilderswijk Moeders zetten zich in voor een veilige en gezonde ontwikkeling van gezinnen in de Haagse Schilderswijk. De moeders leggen contacten met andere, vaak geïsoleerde vrouwen. Door ze bij activiteiten te betrekken, krijgen de vrouwen bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen en durven ze beter voor zichzelf te spreken. Dit heeft vaak een positieve werking op de integratie van het hele gezin van de geïsoleerde vrouwen.

LEES OOK: Appeltje van Oranje voor Haagse Generatietuin