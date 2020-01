Nieuwe informatieschermen in gebruik op Den Haag Centraal

Oude tijden herleven op treinstation Den Haag Centraal. Maandag is daar het nieuwe reisinformatiebord in gebruik genomen. Het scherm is volledig digitaal, zonder het bekende klappergeluid. NS-woordvoerder Arno Leblanc is blij met het nieuwe bord.

'Reisinformatie opzoeken kan tegenwoordig gewoon op je mobiel', zegt hij. 'En we kunnen allemaal op de vele borden bij de perrons kijken of er vertraging is. Maar veel reizigers op Den Haag Centraal misten een centraal punt met alle informatie.' Het scherm, 7 bij 2 meter, werd maandag om 13.00 uur aangezet en hangt in het midden van de hal. 'Het is zeker een eyecatcher', aldus Leblanc. 'Makkelijk om te zien hoe laat je trein gaat.'

Ook reizigers zijn erg te spreken over het digitale scherm. 'Het is echt een aanwinst', vertelt een man die uit Amsterdam komt. 'Lekker groot en overzichtelijk', vindt een andere man die op weg is naar Leiden.

'Prettig'

Voor de verbouwing van het station hing er al een digitaal scherm. Die kwam niet meer terug, omdat de NS verwachtte dat reizigers alle informatie wel via de app zouden opzoeken. Dat bleek toch anders te liggen. 'Reizigers vinden het prettig om op zo'n heel groot scherm te kunnen kijken', verklaart Leblanc. 'We hebben samen met ProRail gekeken of die terug kon komen en dit is het resultaat.'

Het enige wat mist is het klapperende geluid, zoals dat bij de oude borden ging. 'Dat is ouderwets', lacht een man. 'We moeten meegaan met de techniek', zegt iemand anders. 'En de NS pakt dat goed op en gaat met zijn tijd mee. Prima voor Den Haag Centraal', vindt hij.

Rotterdam en Utrecht

Op Rotterdam Centraal hangt sinds 18 december een nieuw reisinformatiescherm. Ook Utrecht krijgt er een zodra de vergunning hiervoor rond is.