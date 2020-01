Racecamping Formule 1 Noordwijkerhout gaat hard

Nu ligt er nog een groot groen grasvlak langs de Herenweg in Noordwijkerhout. Vanaf 30 april staat hier een tijdelijke camping met vijfhonderd staplaatsen en plek voor ongeveer 1500 mensen. De camping moet rond de F1-race de drukte opvangen van de mensen die naar het circuit in Zandvoort willen. Het beheer wordt door een speciaal bedrijf gedaan, legt de eigenaresse van de grond, de Noordwijkerhoutse Anja van der Putten, uit.

Locatie racecamping Noordwijk | Beeld: Google Maps

Het is in die periode topdrukte in de bollenstreek, de bollen bloeien volop, het is meivakantie, en Duitsers hebben een vrije dag op 1 mei. Daar komen dan ook nog de extra toeristen vanwege de Formule 1 bij. ' We hebben een verzoek gekregen van de organisatie van de Grand Prix. Die wil dat de bezoekers op de fiets naar Zandvoort komen', vertelt wethouder Roberto ter Hark (VVD).

Op het parkeerterrein aan de Langervelderslag worden vijfhonderd parkeerplaatsen ter beschikking gesteld als Park and Ride, zodat de bezoekers door de duinen naar Zandvoort kunnen fietsen. 'Het is maar een halfuur op een e-bike naar Zandvoort', licht Van der Putten toe. En hoe handig, die elektrische fietsen kun je ook op de racecamping huren.

Route racecamping naar circuit Formule 1 | Beeld: Race Camping Noordwijk

Uit een rondje langs de campinghouders in Noordwijkerhout door Omroep West blijkt dat ze positief tegenover de tijdelijke camping staan. Ze zien deze niet als concurrentie. Wel is er wat gemopper over de snelheid waarmee dit geregeld is. 'Ik juich de camping toe, puur om het wildkamperen weg te nemen', vertelt Harry Duursma, beheerder van Camping Solassi. 'Maar', voegt hij er aan toe, 'Het is heel jammer dat de gemeente niet in is gegaan op gesprekken met de campinghouders, hoe de problemen op te lossen.'

'Dat gesprek kan altijd nog plaatsvinden', reageert wethouder Ter Hark. 'De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarbij het college werd opgeroepen om mee te werken aan de Grand Prix en alle creatieve mogelijkheden te bekijken die door initiatiefnemers worden voorgelegd, dus alle gesprekken zijn welkom.' Verder wijst hij erop de vergunning voor de camping nog niet verleend is. Dat ligt bij de Omgevingsdienst West-Holland.

