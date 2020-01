Huize Ivicke in de steigers: gebouw wordt water- en winddicht gemaakt

Een aannemer is begonnen met het water- en winddicht maken van het zwaar vervallen Huize Ivicke langs de N44 in Wassenaar. De dakkapellen worden opnieuw ingepakt in een soort plastic folie en ook het zeldzame 'speelhuisje' is opnieuw ingepakt.

Het uitvoeren van het werk was een eis van de gemeente Wassenaar, die probeert het verval van het monumentale buitenhuis te stoppen. Eigenaar Ronnie van de Putte doet er al jaren niets mee. Sinds juli 2018 wonen er krakers in het pand. Het is Wassenaar een doorn in het oog dat Van de Putte niets doet met Ivicke, daarom besloten burgemeester en wethouders afgelopen november hem daartoe te dwingen.

Als Ronnie van de Putte niet voor de zomer begint met een grondige renovatie van de voormalige buitenplaats doet de gemeente het op zijn kosten. Bovendien stelde de gemeente de eis dat binnen een maand begonnen moest zijn met het wind- en waterdicht maken van het gebouw. Via de rechter probeerde Van de Putte hieronder uit te komen, maar dat lukte niet.

'Eerder begonnen dan was afgesproken'

Na de verloren rechtszaak heeft de omstreden vastgoedeigenaar met de gemeente afgesproken om maandag 6 januari te beginnen. Tot verbazing van de krakers stond de aannemer echter zaterdag al op de stoep. De krakers hadden eerder al toegezegd mee te werken en hebben de aannemer dan ook binnengelaten. Het weekend zijn de voorste dakkapellen voorzien van nieuwe grijze plastic afdekzeilen. Maar die bedekken ook de ramen. Maandag ging het werk verder met het afdekken van de dakkapellen aan de achterkant. Na opmerkingen van de krakers worden daar de ramen nu vrijgehouden.

Maandag zijn ook inspecteurs van de gemeente komen kijken naar het uitgevoerde werk. Die zouden niet gelukkig zijn geweest met de manier waarop het wordt uitgevoerd, maar de gemeente wil dat niet bevestigen. Een woordvoerder zegt dat de gemeente pas iets over de kwaliteit van het werk gaat zeggen als alles klaar is. Dat was maandag nog niet het geval want ook een dakgoot die naar beneden dreigt te komen moet worden hersteld.

Speelhuisje nu in het groen

Niet alleen het huis moet worden aangepakt. Ook het bijzondere speelhuisje dat op het immense terrein staat moet van de gemeente gered worden. Dat staat nu op instorten door houtrot en vochtproblemen. Het huisje was ingepakt met oranje zeil, nu zit er groen plastic omheen. Of de gemeente blij is dat er nu iets gebeurt wil de verantwoordelijk wethouder niet zeggen. Hij houdt de kaken op elkaar tot de bezwaarcommissie in maart een uitspraak doet over de bezwaren van Ronnie van de Putte tegen het B&W-besluit van november 2019.

