Burgemeesters willen vuurwerkverbod voor consumenten: 'Schade en overlast te groot'

Een meerderheid van de burgemeesters van de acht grootste gemeenten in onze regio (van 70.000 inwoners en meer) is voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten. Twee van hen, Bouke Arends van de gemeente Westland en Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg, willen een algeheel verbod op vuurwerk. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep West.

Het gesprek over een verbod op consumentenvuurwerk laait na elke jaarwisseling weer op en wordt stelliger. De roep om een vuurwerkverbod wordt door steeds meer groepen gesteund. Burgemeesters, de politie, de brandweer, (oog)artsen, het Longfonds en ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleiten voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Volgens de Onderzoeksraad is de jaarwisseling het onveiligste feest van het jaar.

In onze regio zijn burgemeester Johan Remkes van Den Haag, Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn, Charlie Aptroot van Zoetermeer, Henri Lenferink van Leiden, Marja Van Bijsterveldt van Delft, Bouke Arends van gemeente Westland en Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg stellig over een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten.

Nog een stap verder

Arends en Tigelaar gaan nog een stap verder. Zij zijn voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Volgens Tigelaar is een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk een stap in de goede richting. 'Maar om een vuurwerkverbod te kunnen handhaven moet er een algeheel verbod op consumentenvuurwerk komen. Dan kun je een duidelijk onderscheid maken tussen wat wel en niet mag en daarop handhaven. Daarover moeten we met elkaar het gesprek aangaan en kijken hoe we op een andere manier invulling kunnen geven aan een feestelijke jaarwisseling', aldus Tigelaar.

Arends is behalve tegen knalvuurwerk ook tegen siervuurwerk. 'Ik heb het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling altijd een mooie traditie gevonden. Als je een traditie in ere wilt houden, moet je daar als samenleving echter wel verantwoordelijk mee kunnen omgaan. Helaas blijkt dat niet meer het geval te zijn en dus is het nu aan de overheid om te reguleren. De schade en overlast voor inwoners, handhavers en hulpverleners vind ik te groot. Ik ben daarom voorstander van centrale vuurwerkshows.'

Burgemeester Aptroot van Zoetermeer komt dinsdagavond 7 januari met een aanvullend voorstel. Wat dit voorstel inhoudt wil hij bij de nieuwjaarsreceptie pas bekendmaken. 'Vorig jaar pleitte ik voor verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen voor consumenten. Dinsdag aanstaande tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Zoetermeer heb ik een aanvullend voorstel', zegt de burgemeester op Twitter. Zijn stad telde dit jaar voor het eerst acht vuurwerkvrije zones.

Beroep op landelijke politiek

Zowel Remkes als Spies doet een beroep op de landelijke politiek om maatregelen te nemen om de jaarwisseling in de toekomst veiliger te laten verlopen. Remkes zei in het programma Buitenhof: 'Mijn advies aan de minister van Justitie en Veiligheid is om op korte termijn alle betrokkenen om tafel te roepen. De minister moet dan praten over een handhaafbaar vuurwerkverbod. Mijn advies zou zijn: Volg de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die hebben anderhalf à twee jaar geleden aanbevolen knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden.' Remkes verwacht dat een verbod makkelijker te handhaven is dan de huidige vuurwerkproblematiek rond de jaarwisseling.

Volgens burgemeester Spies, die ook voorzitter is van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), is de tijd rijp voor een landelijk verbod op zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen voor consumenten. 'Ik zou willen dat de Tweede Kamer eindelijk stoer is en een algeheel verbod op vuurpijlen en hard knalvuurwerk invoert. De korpschef wil het, de artsen pleiten ervoor en de burgemeesters willen het. Nu de landelijke politiek nog', zei Spies op 2 januari in Nieuwsuur.

'Kom nu alstublieft met dat verbod'

Spies pleit nadrukkelijk niet voor een algeheel verbod op vuurwerk. 'Mijn pleidooi is het gevaarlijkste eruit en niet van gemeente tot gemeente differentiëren. Dat is onduidelijk en onduidelijk voor handhavers. Dat is de bal voor het doel van anderen leggen. Dus landelijke overheid: kom nu alstublieft met dat verbod', aldus Spies.

Als voorzitter van het NGB stuurde ze de leden van de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid in oktober 2019 al een brief waarin ze namens de burgemeesters oproept tot verregaande maatregelen. 'Een maatregel die in onze ogen daadwerkelijk zoden aan de dijk zet, is een landelijk verbod op zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen', schreef ze toen al.

'Oud en Nieuw moet een feest zijn'

Burgemeester Marja Van Bijsterveldt van Delft schreef ook vorig jaar al een brief aan Minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) waarin zij pleit voor een nationaal verbod op knalvuurwerk en pijlen. 'Oud en Nieuw moet een feest zijn. Het steeds zwaardere vuurwerk, vaak in combinatie met te veel alcoholgebruik, creëert te veel risico. Niet alleen voor onze burgers, maar zeker ook voor onze hulpverleningsdiensten die veilig hun werk moeten kunnen doen. Deze onveilige situatie mogen we niet accepteren', aldus Van Bijsterveldt.

Hoewel de jaarwisseling dit jaar in Delft relatief rustig is verlopen en grote incidenten uitbleven, gaf de jaarwisseling in die stad wel veel drukte voor de hulpverleningsdiensten. Tientallen keren moesten politie en brandweer in actie komen. 'Vooral zwaarder vuurwerk, maar ook de nodige brandjes veroorzaken onveilige situaties, schade en overlast. Zeker voor mensen die hier heel direct mee geconfronteerd worden', aldus Van Bijsterveldt.

Vuurwerkverbod binnenstad succesvol

Voor burgemeester Henri Lenferink van Leiden was het vuurwerkverbod in de binnenstad van Leiden tijdens de jaarwisseling een succes. Ondanks dat het verbod niet voor honderd procent werd nageleefd, was het volgens de burgemeester veel rustiger dan andere jaren in Leiden. Maar zijn gemeente is er nog niet, laat de woordvoerder van de burgemeester weten.

Burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda is minder uitgesproken over het vuurwerkverbod. 'Het is aan de landelijke politiek om iets te vinden van een vuurwerkverbod', zegt hij. De burgemeester herkent vanuit veiligheidsperspectief de signalen van andere burgemeesters en onder andere de politie. 'Dit jaar kende Gouda twaalf vrijwillig vuurwerkvrije zones ter beperking van vuurwerkoverlast. Die aanpak gaan we evalueren en dat is dan ook het moment dat we met de gemeenteraad in gesprek kunnen gaan over eventuele lokale maatregelen.'

Voor het eerst wil een meerderheid van de Tweede Kamer een eind maken aan gevaarlijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling, meldt NOS maandagmiddag. Het gaat om de twee coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie en de oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus, SGP, Denk en de eenmansfractie van het Kamerlid Van Kooten-Arissen; in totaal 76 zetels.

LEES OOK: Omroep West-journalisten bekogeld met zwaar vuurwerk: 'We voelden ons bedreigd'