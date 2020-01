Verdachte van brandstichting bij CBR twee weken langer vast

Het pand van het CBR in Rijswijk is voor niemand toegankelijk | Foto: John van der Tol

De brand brak vrijdagochtend vroeg uit in de hal van het hoofdkantoor van het CBR, mogelijk met behulp van brandbare vloeistoffen. Op dat moment waren er tussen de twintig en dertig mensen in het pand. CBR-directeur Alexander Pechtold zei vrijdag 'geschokt' te zijn over wat er is gebeurd in het hoofdkantoor.

Het gebouw aan de Lange Kleiweg is in ieder geval de komende weken niet beschikbaar voor examens. De politie heeft de ingang afgegrendeld en doet onderzoek. Examenkandidaten vertrekken tijdens de sluiting vanaf het terrein van Event Plaza in Rijswijk.

