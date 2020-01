HagaZiekenhuis moet kwart miljoen betalen aan ontslagen unithoofd

Een plotseling ontslagen unithoofd moet van het HagaZiekenhuis in Den Haag een schadevergoeding van bijna een kwart miljoen euro krijgen. Dat heeft de kantonrechter bepaald, meldt RTL Nieuws. Na ruim 21 jaar in het ziekenhuis te hebben gewerkt werd de vrouw vorig jaar op non-actief gezet, omdat ze haar eigen disfunctioneren niet zelf kon benoemen.

Het unithoofd keerde eind 2018 terug na een sabbatical van drie maanden. Toen zij volgens RTL geen voorbeelden kon noemen van haar eigen tekortkomingen, werd ze begin vorig jaar op non-actief gesteld. En dat terwijl er in de ruim 21 jaar dat ze voor het ziekenhuis werkte, nooit klachten over haar waren.

Het besluit leidde tot onrust in het ziekenhuis. Het personeel van de operatiekamers protesteerde en zegde het vertrouwen in het management op. Een poging van het ziekenhuis om de vrouw daarna nog terug te laten keren, was niet meer succesvol. Het HagaZiekenhuis stapte naar de rechter, om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden met een reguliere transitievergoeding van 47.000 euro.

'Geen enkel verwijt'

Uit een onlangs openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter 'gehakt maakt' van dat bedrag, schrijft RTL Nieuws. De rechter kent het voormalig unithoofd dan ook een forse schadevergoeding toe. Ook moeten allerlei andere vergoedingen en kosten door het ziekenhuis worden betaald. Volgens de rechter moet de vrouw in totaal 243.000 euro krijgen.

Er 'kan geen enkel verwijt worden gemaakt' naar het unithoofd, blijkt uit de uitspraak van de rechter. Het ziekenhuis heeft namelijk zelf niets gedaan om de arbeidsverhouding weer te herstellen na de onenigheid. De kantonrechter benadrukte dat het de taak van de werkgever was om het functioneringsprobleem van het unithoofd toe te lichten en dit niet bij de werknemer te verleggen. 'Het is niet aan de werknemer om zelf maar te bedenken wat de werkgever mogelijk bedoelt', stelt de rechter.

Gezuiverd

Inmiddels zit de oud-werknemer al ruim een jaar doorbetaald thuis, waardoor het kostenplaatje verder oploopt met 62.000 euro. Haar arbeidsovereenkomst mag pas in mei 2020 worden ontbonden. Volgens de advocaat van het ontslagen unithoofd, Morgane Veenhuijzen, is haar cliënte 'blij met de uitspraak, vooral omdat zij haar zegje heeft kunnen doen en van alle blaam is gezuiverd'.

Het is niet duidelijk of het ziekenhuis in beroep gaat tegen de uitspraak. 'Wij bestuderen de uitspraak, meer kunnen we nog niet zeggen', is de reactie van een woordvoerder.