Haagse politiek wil einde aan 'handige Harry's' die parkeeruren doorverkopen

Het is een interessante ontwikkeling, zegt het Haagse raadslid Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) eerst nog met gevoel voor understatement. 'Een slimme vondst.', zegt hij over een nieuwe app, waarmee Hagenaars hun overschot aan parkeeruren kunnen doorverkopen. Om daaraan toe te voegen: 'Maar dit is niet de bedoeling.'

In het folderpakket dat recent bij het raadslid op de deurmat viel, zat een brochure van het bedrijf LekkerParkeren. Dat roept bewoners van Den Haag op hun overgebleven parkeeruren van hun bezoekersvergunning te verkopen. Die uren worden door het bedrijf weer doorverkocht aan mensen die in de stad willen parkeren.

'Goedkoper parkeren is LekkerParkeren! Bewoners in heel Nederland hebben recht op een parkeervergunning voor bezoek oftewel de bezoekersuren. Deze uren verkopen zij via LekkerParkeren zodat jij met korting kan parkeren', staat op de website van de onderneming.

Duizend euro

Bewoners die hun uren doorverkopen zouden zo tot wel duizend euro kunnen verdienen, mensen die hun auto parkeren zouden via het systeem van het bedrijf tot veertig procent minder betalen dan het normale tarief.

Grinwis van de ChristenUnie/SGP constateert dat hiermee naar bijvoorbeeld Airbnb en Uber 'de zoveelste vorm' van de deeleconomie is geboren. Maar opnieuw een waarbij ook vraagtekens kunnen worden gezet. Want, stelt hij, die bezoekersuren die je bij de gemeente kan aanvragen, zijn niet bedoeld om ze door te verkopen en er zo een slaatje uit te slaan. Ze zijn bedoeld om er mantelzorgers mee te kunnen ontvangen of familie of vrienden.

'Superslim idee'

Uiteraard, erkent, het raadslid, is het een 'superslim' idee van een ondernemer om hier iets mee te doen. 'Een gat in de markt.' Zeker nadat twee jaar geleden door het toen nieuwe stadsbestuur werd besloten om het aantal bezoekersuren fors uit te breiden, zodat veel mensen nu veel meer uren hebben dan ze gebruiken.

Maar er staan veel nadelen tegenover. Zo gaat de gemeente waarschijnlijk veel inkomsten mislopen. Want als mensen massaal overstappen op de nieuwe app, maken die gebruik van de goedkopere bezoekerstarieven in plaats van de standaardbedragen van de gemeente. Daarnaast, zegt Grinwis, kan het een 'aanzuigende werking' hebben. Goedkoop parkeren, lokt automobilisten. En daarmee ontstaat ook een tekort aan parkeerplekken op straat.

Niet voor bedoeld

Ook GroenLinks in de Haagse gemeenteraad is niet enthousiast over het nieuwe initiatief, laat raadslid Maarten De Vuyst weten. Hij en Grinwis gaan daarom maandag nog schriftelijke vragen stellen aan wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit). De Vuyst: 'Hiervoor zijn die uren dus niet bedoeld', stelt hij. 'Leuk, een handige Harry die de mazen van de wet opzoekt, maar dat is niet waarom we bezoekersuren geven aan Hagenaren.'

Hij vindt daarom dat er nog eens goed moet worden gekeken naar de voorwaarden van de gemeente en ook naar het aantal uren dat mensen kunnen bijkopen. De Vuyst: 'Dat is allemaal niet bedoeld als verdienmodel, maar om te zorgen dat Hagenaren hun bezoek kunnen ontvangen. De grootouders die komen oppassen, gaan eten bij je familie, dat soort dingen.'

Verhinderen

Het raadslid vraagt zich ook af of de huidige voorwaarden, waarin staat dat uren niet overdraagbaar zijn, niet zouden moeten verhinderen dat ze worden verkocht. 'Maar als dat niet zo is, lijkt me dat dat zo snel mogelijk moet gebeuren. Dit kan als effect hebben dat hiermee de parkeerdruk hoger wordt, waar je eigenlijk zou willen dat die omlaag gaat zodat er meer ruimte komt voor groen en voor voetgangers en fietsers.'

LekkerParkeren reageerde maandag niet op een verzoek op commentaar. Wethouder Van Asten roept Hagenaars in ieder geval op om niet in zee te gaan met het bedrijf. 'Het doorverkopen van bezoekersuren mag niet en zal leiden tot intrekken van je vergunning', waarschuwt hij. 'Wij zullen dit bedrijf aanspreken en toegang tot het gemeentelijk systeem ontzeggen.'