Sassenheimse 'valiumverkrachter' opgepakt voor verkrachting in Bulgarije

De Sassenheimse Johan S. is in de Bulgaarse hoofdstad Sofia aangehouden op verdenking van verkrachting. S. zat eerder in Nederland een gevangenisstraf van vijf jaar uit voor een reeks verkrachtingen.

Volgens lokale media pikte S. op eerste kerstdag in een café in Sofia een 32-jarige vrouw op en nam haar mee naar zijn huis. Daar zou hij een verdovend middel in haar drankje hebben gedaan en haar hebben verkracht.

De Bulgaarse politie bevestigt de aanhouding, maar geeft verder geen informatie. De rechtbank in Sofia heeft S. huisarrest opgelegd, waardoor hij Bulgarije niet mag verlaten.

De 'valiumverkrachter'

In 2006 werd S. in Nederland bekend als de 'valiumverkrachter', omdat hij zijn slachtoffers met valium zou hebben bedwelmd voordat hij zich aan hen vergreep. Het Openbaar Ministerie verstuurde destijds een opsporingsbericht waarin hij met naam en toenaam werd genoemd en verspreidde zijn foto.

Uiteindelijk werd S. in Brazilië aangehouden. De rechtbank in Den Haag veroordeelde hem in 2009 tot tien jaar celstraf. In hoger beroep werd dat verlaagd naar vijf jaar en acht maanden, omdat het gerechtshof niet alle verdenkingen bewezen achtte.

Erin geluisd

In 2014 raakte S. opnieuw in opspraak, toen zijn toenmalige vriendin op Malta hem beschuldigde van verkrachting. S. ontkende dat en vertelde in een interview met de Malta Independent dat hij erin werd geluisd.