Katwijks schaap via Noordzee aangespoeld op strand van Texel

Het was zondag toen een hardloper het dode dier op het strand zag liggen. 'Ik werd door veel mensen gebeld, omdat ze dachten dat het een van mijn schapen was', vertelt de Texelse herder die in de buurt van die plek zelf schapen heeft lopen. 'Maar het klonk vreemd, want ik had al mijn schapen nog.'

Hogeweg vond het allemaal maar 'gek' en ging zelf op onderzoek uit. 'Gelukkig hebben alle schapen een oornummer. En dus kon ik op die manier de eigenaar makkelijk achterhalen.' Ze kreeg een verbaasde Katwijker aan de telefoon.

Diefstal

De eigenaar is veehouder Leendert Guyt. Tot het telefoontje van Daphne Hogeweg kwam, dacht hij dat zijn schaap gestolen was. 'Hij liep vorige week met kerst nog bij de uitwatering van de Oude Rijn in Katwijk', zegt hij. 'Dus je gaat dan allerlei dingen denken.'

Guyt had zeven schapen rondlopen. 'We tellen ze elke keer en als er dan ineens zes staan, tja dan mis je er dus eentje.' Wat er gebeurd is, weet hij niet. 'Misschien zat er wel een hond achter hem aan.' Volgens Guyt komt het wel vaker voor dat schapen te water raken. 'Maar dat ze dan zo'n eind weg aanspoelen?'

'Geen foute zaak'

De veehouder uit Katwijk is in ieder geval opgelucht dat zijn schaap niet blijkt te zijn gestolen. 'Nu weet je waar hij is. Anders blijf je toch denken: hebben ze 'm niet gestolen? Maar gelukkig, geen foute zaak.' Het dier is door natuurmuseum en zeedierenopvang Ecomare op Texel meegenomen.