Sem Steijn na kort Arabisch avontuur: 'Veel geleerd, maar blij dat ik weer terug ben'

Vol goede moed reist de familie Steijn een half jaar geleden naar Abu Dhabi. Maurice tekent na vijf mooie seizoenen bij VVV-Venlo een contract bij Al-Wahda FC, een club die uitkomt in de hoogste voetbalcompetitie van de Verenigde Arabische Emiraten. 'Je laat wel veel achter, maar zo'n kans kan je nooit laten lopen. Dan ben je gek', zegt Sem in augustus tegen Omroep West. Maurice is net zo enthousiast. Maar na drie wedstrijden is het al gedaan. De trainer wordt na een slechte start van de competitie uit zijn functie gezet. En ook voor Sem is het eigenlijk klaar.

'Het ging zo. Mijn vader werd ontslagen, en daarna ben ik nog naar een andere club gegaan', legt Sem uit, die tijdens het trainingskamp van ADO Den Haag liever niet over zijn vader wil praten. En dat is ook wel begrijpelijk, aangezien Maurice door ADO in december wordt gepolst om halverwege het seizoen de opvolger van de opgestapte Fons Groenendijk te worden. 'Ik heb een tijdje bij die club getraind, en kon er ook langer blijven. Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan.'

'De kleine dingetjes'

Het 'nog lagere niveau' doet Sem besluiten terug te keren naar Den Haag. Iets wat hij afgelopen zomer al niet uitsluit. 'Lekker dicht bij vrienden en familie', zegt de middenvelder destijds. Bij ADO staat Sem immers ook nog tot komende zomer onder contract. 'Ik dacht op een gegeven moment: ik ga weer lekker terug. Het Nederlandse voetbal heb ik wel gemist. Het is zeker niet verkeerd hoor in de Emiraten, maar de geintjes op de trainingen, de kleine dingetjes die er bij ons in Nederland bij horen, die heb je daar niet.'

Sem is dus terug in eigen land, maar Maurice keert na kort in Nederland te zijn geweest binnenkort weer terug naar Abu Dhabi. Zijn oma zal Sem voorlopig in gezelschap houden. De komende tijd wil de jongeling zich in de kijker van de kersverse Alan Pardew zien te spelen. Die weet immers nog weinig van hem. 'De spelers zien mij wel als één van hen. Dat gevoel heb ik wel. Het half jaar wat nu volgt zal uitwijzen of ik goed genoeg ben, en of ik daadwerkelijk minuten ga maken.'

De eerste indruk die Steijn heeft gekregen van zijn Engelse coach, is goed. 'Ik heb in de Emiraten mijn Engels gelukkig ook een beetje opgehaald', lacht hij. 'Maar ja, het is natuurlijk wel heel anders. Ik ben Nederlandse trainers gewend, maar ik denk dat dit ook wel goed is voor het team. Een keer iets anders kan ook goed zijn,'

