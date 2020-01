Jill (38) is de beste trouwfotograaf van de Benelux: 'Bij trouwfotografie komt alles samen'

Ze begon zes jaar geleden met fotograferen na de geboorte van haar kinderen. 'Ik ben gestart met de basisopleiding aan de fotovakschool, maar een opleiding bij hen is echt de full monty; daar leer je het hoogste niveau te bereiken, een journalistieke manier van fotograferen', vertelt Jill.

'Dat is heel bepalend voor mij geweest. Om in het moment te fotograferen, de echte emotie vast te leggen die nog generaties lang het verhaal van de trouwdag vertelt. Het gaat om het gevoel van zo'n bijzondere dag. Het gaat niet alleen maar om het aansnijden van de taart. Ik heb bijvoorbeeld ook eens een foto gemaakt van een meisje dat niet bij de pot met snoepjes kon die op tafel stond. Het gaat om de herkenbaarheid.'

Danseres

Jill Streefland (38) is moeder van twee kinderen, zelf ook getrouwd en een relatieve nieuwkomer in de trouwfotografie. Pas sinds drie jaar heeft ze zich gespecialiseerd als trouwfotograaf. Voor Jill haar passie voor fotografie ontdekte, werkte ze tien jaar lang als HR-adviseur. Daarvoor reisde ze tijdens haar studie met verschillende dansgroepen de wereld over. Zo stond ze in 2001 met zanger Frans Bauer op partyeiland Ibiza voor een tv-special. Ook trad ze eens op met een meidengroep voor Nederlandse militairen Bosnië.

Het kantoorleven ging uiteindelijk ten koste van haar creativiteit. 'Op een gegeven moment heb ik een camera in mijn handen gekregen. Het was allemaal niet gepland, maar van fotograferen werd ik wel heel blij.' Om zich verder te ontwikkelen volgt ze verschillende workshops en seminars van Nederlandse topfotografen als Isabelle Hattink en Damon Pijlman.

Foto: Jill Streefland

'Dankbaar werk'

Jill vindt trouwfotografie de allerleukste vorm van fotograferen. 'Het gaat om de mooiste dag van je leven. Als je alle clichés weglaat blijft de kern over: mensen vastleggen die hun leven samen delen, al hun dierbaren die aanwezig zijn. Daar richt ik me op. Het is dankbaar werk. Ik heb bijvoorbeeld bruiloften gehad waarvan een vader of een opa later zijn overleden en ik heb dan de laatste beelden gemaakt. Het is mooi dat je van betekenis kunt zijn.'

Foto: Jill Streefland

De bokaal die ze overhoudt aan de fotografiewedstrijd krijgt weliswaar een mooi plekje in haar door haar man en vader nieuwgebouwde kantoor, die dekt slechts voor een klein deel de lading van haar blijdschap. 'De erkenning door een internationale jury van gerenommeerde collega's, dat is de échte prijs', besluit Jill.

Zesduizend foto's

De Masters of Wedding Photography bestaat al zes jaar en is de belangrijkste wedstrijd voor bruidsfotografie in de Benelux. Elk kwartaal kunnen fotografen hun beste foto's insturen, waarbij er een bedrag klaarligt van 500 euro voor de fotograaf met de meeste awards in dat kwartaal. Aan het eind van het jaar wordt bekeken welke fotografen over het hele jaar het beste gepresteerd hebben. Jill Streefland wist met haar foto's maar liefst tien awards in de wacht te slepen en mag zich nu dus de beste trouwfotograaf van de Benelux noemen.

Over het gehele jaar hebben ruim vierhonderd professionele trouwfotografen meer dan zesduizend foto's ingestuurd die beoordeeld zijn door een onafhankelijke internationale jury, bestaande uit de beste trouwfotografen van over de hele wereld. Ter vergelijking met andere fotowedstrijden gaat het hier dus niet om het winnen met één foto, maar wie er de meeste awards wint gedurende het hele jaar. Hierdoor moeten de fotografen bewijzen dat ze topkwaliteit kunnen leveren op verschillende bruiloften verdeeld over een heel jaar.

