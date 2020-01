Atlete Maureen Koster voelt geen druk voor olympische kwalificatie: 'Goede tijden gaan komen'

De zesvoudig Nederlands kampioene heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze zich vorig jaar eigenlijk al wilde plaatsen. Dat lukte door uiteenlopende oorzaken niet. Tijdens de wereldkampioenschappen valt ze, bij andere wedstrijden ligt het tempo dat de gangmakers aanhouden te laag of waait het te hard. Extra druk omdat het 8 mei moet gaan gebeuren, zegt Koster desondanks niet te voelen.

'Ik ga ervan uit dat ik de limiet haal dit seizoen en die wedstrijd is daar een uitgelezen moment voor', legt ze uit. Mocht het niet lukken, krijgt Koster tijdens andere wedstrijden de kans om de magische grens van 15 minuten en 10 seconden te slechten, wat nodig is voor olympische kwalificatie. Ook kan de in Alphen aan den Rijn woonachtige Boskoopse zich op basis van haar positie op de internationale ranglijst plaatsen.

Teleurstelling WK atletiek verwerkt

De domper van de wereldkampioenschappen atletiek in oktober heeft Koster inmiddels verwerkt. Tijdens de series van de 5000 meter gaat Koster onderuit. 'Ik was op de wereldkampioenschappen goed in vorm en ik ga niet zeggen wat als, maar de wereldkampioenschappen geven mij het vertrouwen dat de limiet voor de Olympische Spelen lopen geen probleem gaat zijn.' Wat als telt niet in de topsport, maar als Koster niet zou zijn gevallen op de WK, had ze vermoedelijk overtuigend de WK-finale bereikt en de olympische limiet gelopen. 'Ik zat er goed bij en iedereen liep de limiet. Dat maakt het extra zuur', erkent Koster. 'Ik zat goed in de wedstrijd en dat zoiets dan gebeurt... Ik ben best lang en heb een grote pas, dan kunnen dingen zoals dit wel eens voorkomen.'

'Iemand naast mij liep naar voren en ik wilde mee. De atlete die net wat voor mij liep, remde op dat moment af. Toen trapte ik op haar enkel en lag ik', omschrijft Koster de val op de wereldkampioenschappen. Samen met haar coach kijkt Koster naar wat voor haar de beste positie is tijdens een wedstrijd om de kans op vallen zo klein mogelijk te maken. 'Soms tik je elkaar wel zes keer aan in een wedstrijd, maar je valt meestal niet.' Niet voor het eerst capituleerde Koster op een groot toernooi. Mentaal is het lastig om zo'n teleurstelling te verwerken. 'Maar ik wist wel meteen dat mijn vorm goed was. Het was een bevestiging dat ik het in me heb om hard te lopen en dat de resultaten gaan komen, hoe zuur dit moment ook was.'

Trainingskamp in Kenia

Koster vertrekt woensdag voor een vierweeks trainingskamp naar Kenia. Het Afrikaanse dorp Iten is het Mekka van de lange afstanden voor atleten. 'De top van Kenia traint daar, het is een goede plek om daar te zijn. Het is heel heuvelachtig, daar word je enorm sterk van. Het is rond de 24 graden en het ligt op 2400 meter hoogte. Door de aanmaak van rode bloedcellen kom je heel fit terug in Nederland.'

Iten is een sober dorp, vertelt ze. 'Er is niet veel te doen, de internetverbinding is niet goed en het eten eentonig. Maar ik kom er tot rust en alles wordt voor je gedaan. Je hoeft alleen maar te trainen.' Koster werkt in Kenia, met haar coach en trainingsgenoten, aan de basisconditie. 'Ik ga met name heel veel kilometers maken, niet mij specifiek op iets richten zoals ik in april doe op het trainingskamp in Amerika.'

Geen indoor, wel EK atletiek

Het indoorseizoen laat Koster dit jaar links liggen. Dat past niet in de voorbereiding op de Olympische Spelen. 'De WK zijn in China en indooratletiek is heel belastend. Ik wil niet het risico lopen dat ik niet fit aan de start verschijn in Tokio.' Wel is Koster van de partij op de Nederlandse kampioenschappen 10 kilometer en in principe loopt ze ook de 20 van Alphen.

Drie weken na de 5000 meter-finale op de Olympische Spelen staat de vijf kilometer op de Europese kampioenschappen atletiek in Parijs op de planning. 'Het zal heel zwaar worden, vlak na de Olympische Spelen. Maar er zullen ook kansen zijn, omdat iedereen zich daarop richt en dan is het de vraag wie er fysiek en mentaal in staat is om in topvorm aan de start te staan op de EK.'

'Olympische finale absolute doel'

Maar het absolute doel voor 2020 is de olympische finale. 'Daarvoor moet ik een tijd onder de vijftien minuten lopen. Ik denk dat ik het in me heb om zo hard te lopen. Maar hoe ver ik onder de vijftien minuten kan lopen, weet ik niet. Dat moeten we zien.' Kosters persoonlijk record is 15.07,20. 'Ik moet fit blijven en niet geblesseerd raken. Dan gaan de goede tijden komen.'