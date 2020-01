'Slachtoffer van valiumverkrachter Johan S. had ernstige snijwonden'

De vrouw die zegt door 'valiumverkrachter' Johan S. te zijn gedrogeerd en verkracht, had na de verkrachting ernstige snijwonden rond de vagina en bij haar anus. Dat staat in de aanklacht die door de Bulgaarse justitie is opgesteld tegen de man uit Sassenheim. Johan S. wordt ervan verdacht tijdens oud en nieuw een 32-jarige vrouw te hebben verkracht in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

S. werd aangehouden nadat het slachtoffer op straat was gevonden door agenten. Toen de politie bij Johan S. voor de deur stond, deed hij volgens de aanklager niet direct open en probeerde hij bewijsmateriaal weg te maken. Uiteindelijk is hij aangehouden en naar een huis van bewaring gebracht. Na enkele dagen werd die straf verlicht naar 'huisarrest'.

Volgens zijn advocaat Dragomir Alexandrov is S. in het huis van bewaring mishandeld. Hij betwist ook de aanklacht die er tegen zijn cliënt ligt. Zo zou er DNA-bewijs ontbreken. Alexandrov merkt bovendien op dat zijn S. al langere tijd in Bulgarije woont en daar ook een huurhuis en een baan heeft. Daarom wilde hij dat de in Nederland veroordeelde verkrachter niet langer vast zit, maar onder huisarrest komt te staan. De rechtbank gaat hierin mee. Een woordvoerder laat weten dat volgens Bulgaars recht 'huisarrest' een nagenoeg even zware maatregel is als vastzitten in de gevangenis.

Veroordeling

De officier van justitie probeerde tevergeefs om S. wel in de gevangenis te houden, maar de rechters vonden het bewijs daarvoor te mager. Ook de advocaat van de Nederlander haalde aan dat er vooral informatie via internet is opgevraagd, maar dat dat niet klopt. Volgens de advocaat is zijn cliënt nooit veroordeeld. Maar dat klopt niet, want in 2010 kreeg hij in Nederland ruim vijf jaar cel voor een aantal brute verkrachtingen. Voordat hij indertijd werd opgepakt, werd een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Uiteindelijk werd S. in Brazilië opgepakt en naar Nederland gebracht.

Johan S. is later in verband gebracht met verkrachtingen op Malta en in Spanje. Bulgaarse media zeggen dat S. ook in verband wordt gebracht met andere zedendelicten in Bulgarije en Polen. Dat wordt door de rechtbank niet bevestigd. De aanklager was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Botvieren seksuele lusten

Johan S. kreeg de bijnaam 'valiumverkrachter' door de manier waarop hij te werk ging. Hij lokte vrouwen mee, deed een versuffend middel in een drankje en verkrachtte ze daarna op brute wijze. De rechtbank schreef hierover in 2006: 'Verdachte heeft op grove wijze zijn seksuele lusten botgevierd op zijn slachtoffers. Om de kans op mogelijke weerstand zo klein mogelijk te maken, heeft verdachte zijn slachtoffers een slaapverwekkend en/of bewusteloos makend middel toegediend (...) Dat zijn slachtoffers daarbij ook gezondheidsrisico's gelopen hebben, schijnt verdachte niet te deren.'

S. weigerde in Nederland mee te werken aan een onderzoek in de psychiatrische kliniek Pieter Baan Centrum. Hij heeft daar wel gezeten, maar enkel ter observatie. Deskundigen vermoedden toen dat hij leed aan een autistische- of een persoonlijkheidsstoornis maar dat kon nooit bewezen worden.

Onbegrip

De brute verkrachting van de vrouw, de aanhouding van Johan S. en het vervolgens opleggen van huisarrest, zorgen voor veel onbegrip in Sofia. 'Zowel bij Nederlanders die hier wonen, als onder de Bulgaarse inwoners', zegt Henk Overbeek van de Nederlandse Kamer van Koophandel in Sofia. 'Je ziet dat mensen veel dingen posten op Facebook over deze zaak. Ze snappen het gewoon niet.'

