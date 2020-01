Burgemeester Aptroot van Zoetermeer: 'Totaalverbod vuurwerk en forse straffen'

'Vuurwerkdoden, -gewonden, handen er af, gezichtsvermogen kwijt, Haagse agenten met ernstige blijvende gehoorschade... Het moet afgelopen zijn!' Het zijn harde woorden van Aptroot midden in een overigens vrolijke nieuwjaarsbijeenkomst in het Stadstheater. Zelf doet hij ook een duit in het zakje en drumt hij mee op 'Think' van Aretha Franklin, met het aanstekelijke 'Freedom' in het refrein. Maar voor sommigen is het eind van die vrijheid nabij.

'Ik herhaal wat ik vorig jaar al zei', aldus de burgemeester, vlak voor zijn pensioen in zijn laatste nieuwjaarstoespraak, 'hoog tijd voor een verbod op consumentenvuurwerk. Liefst een totaalverbod, want dat is het duidelijkst en dus het beste te controleren en te handhaven. En overtreders ervan en mensen die de hulpdiensten lastigvallen of zelfs bedreigen of aanvallen hard aanpakken. Géén taakstraffen meer, maar voor vuurwerkbezit en afsteken ervan forse boetes. En voor acties tegen hulpverleners zeer hoge boetes en gevangenisstraffen.'

Veel bijval

Aptroot, die eind maart met pensioen gaat, vindt in onze regio veel bijval van zijn ambtgenoten. Ook burgemeester Johan Remkes van Den Haag, Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn, Henri Lenferink van Leiden, Marja van Bijsterveldt van Delft, Bouke Arends van gemeente Westland en Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg pleiten voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten.

