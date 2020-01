Verdachte steekpartijen bij hockeyclub ontkent nog steeds: 'Ik ben onschuldig en niet gevaarlijk'

Op 6 februari vorig jaar zou C. in korte tijd twee mensen zijn aangevlogen aan de Van Alkemadelaan en De Mildestraat in Den Haag, bij hockeyclub Klein Zwitserland. Een 17-jarige jongen werd in de fietsstalling van de club in zijn arm gestoken. Kort daarvoor zou C. een hardloper hebben aangevallen. De slachtoffers moesten zich in het ziekenhuis aan hun verwondingen laten behandelen.

Tadeusz C. werd korte tijd later aangehouden, nadat de politie eerst een andere persoon had aangehouden en weer vrijgelaten. In het najaar besloot de rechtbank de man ter observatie naar het Pieter Baan Centrum (PBC) te sturen om na te gaan of hij een psychische stoornis heeft. Tijdens de zitting dinsdag bij de rechtbank in Den Haag verklaarde C. dat de onderzoekers van het PBC waarschijnlijk geen advies zullen uitbrengen. Of dit betekent dat de man niet heeft meegewerkt aan het onderzoek is niet duidelijk. Tijdens een eerdere zitting had hij aangegeven alle medewerking te zullen weigeren. 'U verspilt hiermee uw tijd.'

Inlichtingendienst

C. ontkende de beschuldigingen in de rechtbank opnieuw in alle toonaarden. 'Ik begrijp de ernst van het delict', zei C. 'Maar ik ben onschuldig. Ik ben geen gevaar voor de medemens.' Ook zei hij tegen de rechtbank voor de inlichtingendienst van de NAVO te werken.

De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt plaats op 2 april. De rechtbank heeft er een dag voor uitgetrokken.