Celstraffen tot 5,5 jaar geëist tegen Delfts duo voor financieren onderwereld

De twee verdachten zijn een Chinees stel dat in Delft woont. De 56-jarige man is de hoofdverdachte in het onderzoek. Tegen hem is de hoogste straf geëist. Zijn even oude vrouw is medeverdachte en wordt alleen verdacht van het witwassen van het geld. Tegen haar werd een gevangenisstraf van twaalf maanden geëist. Ook zou het tweetal meer dan 89.000 euro van het illegaal verdiende vermogen af moeten staan aan de staat.

Op 5 juni 2018 deed de politie een inval in de woning van het koppel na een tip uit de Verenigde Staten dat de man betrokken zou zijn bij het witwassen van drugsgeld. Bij de inval werd meer dan 150.000 euro aan zwart geld aangetroffen, waarbij de verdachten onder meer grote stapels geld in de ijskast hadden verstopt. Ook had de vrouw nog een bankkluis op haar naam staan waar de politie meer dan een ton aantrof. De politie vond voornamelijk biljetten van 500 euro. 'Die worden vrijwel uitsluitend in het criminele circuit gebruikt', vertelde de officier van justitie.

Veiligheidsrisico's

Volgens de officier van justitie is het hebben van het geld een bewijs dat het duo zich bezig hield met illegale praktijken. 'In Nederland is een goed bancair stelsel aanwezig. Het fysiek vervoeren van cash geld en het bewaren van cash geld in de eigen woning brengt allerlei veiligheidsrisico's met zich mee en is daarom hoogst ongebruikelijk als het geld op legale wijze verkregen zou zijn.'

De criminele activiteiten van het Chinese duo blijken volgens de officier ook uit de administratie. Tussen 2016 en 2018 heeft de hoofdverdachte meer dan 15,6 miljoen euro ontvangen, waarbij de aard en herkomst van de geldbedragen door hem werden verhuld. 'De aangetroffen kasadministratie is zeer summier, namen ontbreken, terwijl het wel over miljoenen euro's gaat', zo betoogde de officier.

De uitspraak is op 11 februari.

